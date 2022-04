A la novela de la reforma eléctrica aún le faltan varios capítulos: Gonzalo Monroy

Gonzalo Monroy, Director de la consultora GMEC habló sobre la decisión que se tomó ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se decidió que la reforma eléctrica del presidente López Obrador no viola los principios constitucionales de libre competencia.

El presidente López Obrador aseguró que ya no van a tener que subir el precio de la luz, pero Monroy aseguró que la reforma que propone "no tiene nada que ver con lo que dijo AMLO". Aseguró que es una medida que no bajará los precios de la energía y que sólo será una carga mayor para la Comisión Federal de Electricidad.

Además, el analista piensa que esta reforma representa una mayor interferencia a las energías renovables, sostenibles y busca minar certificados de energías limpias. Esto tendría como consecuencia que la CFE se quede al frente del despacho eléctrico.

Gonzalo Monroy aseguró que la reforma eléctrica será una gran carga para CFE

FOTO: Twitter

La reforma eléctrica se encuentra en un impass

“AMLO busca que toda la energía sea de la CFE”, explicó Gonzalo Monroy y recordó el tema de la contaminación en el Valle de México. "Buena parte de la contaminación del Valle de México, es 90 por ciento atribuible a la quema de combustóleo en Tula", en referencia a la carencia una estrategía de energías limpias.

“A esta novela aún le faltan algunos capítulos”

Y es que entre las consecuencias que se verán es que los amparos serán tomados en cuenta. Hasta el momento son más de 4 mil y, muy probablemente, serán resueltos favorablemente, según el analista. “Vamos a ver que López Obrador ya tiene su reforma, pero no la va a poder aplicar. Esto porque todos los empresarios se van a amparar”.

Además, reconoció que existirá mucha incertidumbre, porque no hay reglas claras y que en este momento hay un “impass”, en lo que se resuelve si se hace constitucional o no.

"La reforma eléctrica está en un impass, en lo que se resuelve la constitucionalidad"

FOTO: Archivo

