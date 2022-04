Revocación de mandato: ¿Cuándo inicia la ley seca en la CDMX?

Se acerca el fin de semana y es el pretexto ideal para relajarse, sin embargo también esa fecha coincide con la consulta de revocación de mandato, donde se ratificará la continuidad o no del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

Ante este panorama las autoridades de la Ciudad de México decretaron la ley seca este 9 y 10 de abril. La restricción empezará la tarde del sábado y concluirá el domingo en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Durante una conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer esta medida, la cual se aplicará para todos los establecimientos que se dediquen a ofrecer alcohol, sin embargo dijo que “probablemente en negocios como los restaurantes no se restringirá la venta”.

También habrá ley seca en algunos estados

La ley seca será aplicada de igual manera en algunas entidades del país, aunque será determinada de manera independiente por cada municipio y estado de acuerdo con su legislación.

Hasta el momento habrá ley seca en la totalidad de los estados de Campeche, Guanajuato, Zacatecas y Nayarit. Mientras que en el Estado de México se informó que cada ayuntamiento tomará la decisión de hacerlo o no. Por su parte Tabasco aplicará la restricción solo el domingo.

En otro tenor se encuentran San Luis Potosí que anunció que no habrá impedimento alguno para vender alcohol este fin de semana, mientras que Durango asegura que mientras no lo solicite el Instituto Nacional Electoral, no aplicará la ley seca.

