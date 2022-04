Huixquilucan arrancará programa de separación de la basura

A partir del próximo 2 de mayo, se pondrá en marcha el programa de separación de residuos en el municipio de Huixquilucan, con lo cual, se busca dar un mejor tratamiento a las 7 mil 500 toneladas de basura que el municipio genera al mes, anunció la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco.

Durante la entrega 18 camiones recolectores de basura a la Dirección de Servicios Públicos y Urbanos, se informó que, a pesar de que el programa no contempla sanciones, los camiones del servicio público no recogerán los desechos en los domicilios de los vecinos que no separen la basura.

Los lunes y miércoles los camiones recolectores recogerán la basura orgánica y los jueves martes y jueves los desechos inorgánicos en las zonas residencial, popular y urbana del municipio.

La alcaldesa destacó que, con el programa de separación de residuos, que actualmente es único en su tipo en el Estado de México, se dará una atención de calidad a la comunidad, además de promover el cuidado de la salud de la población y del medio ambiente.

Romina Contreras precisó que la inversión del Ayuntamiento para adquirir los nuevos camiones, modelo 2022 fue de 54 millones de pesos; que permitirá que los desechos sólidos se recolecten de forma separada; es decir, en orgánica e inorgánica, para lo cual se establecerán días específicos.

El programa se pondrá en marcha el próximo 2 de mayo

FOTO: Especial

La alcaldesa señaló que realizarán una campaña en redes sociales, además de que los delegados y presidentes de los Consejos de Participación Ciudadana (Copacis) realizarán la difusión de este programa.

Destacó que el Ayuntamiento ofrecerá capacitación y talleres a las asociaciones de colonos y comunidades que lo soliciten para explicarles cómo se separa la basura.

Advirtió que será un programa estricto y, en caso de que la basura no se encuentre separada o no se entregue el día que corresponde, los trabajadores de la Dirección de Servicios Públicos y Urbanos no la recogerán, con el objetivo de que estas acciones se arraiguen entre la ciudadanía y se obtengan los beneficios proyectados.

“Es muy sencillo, simplemente hay que poner en un bote lo que es perecedero y en otro bote lo que es pl��stico y demás, si vamos a ser un poco estrictos en la forma en de recoger la basura, si no está separada no nos la vamos a llevar, hasta el día que le toque”.

Destacó que el Ayuntamiento aporta al cuidado y preservación del medio ambiente, pues la separación de residuos permitirá reciclar la materia inorgánica y transformarla en composta.

Sigue leyendo:

Huixquilucan agiliza la apertura de empresas e incentiva la generación de empleos

Alcaldesa de Huixquilucan, Romina Contreras, recibe Galardón Forjadores de México 2022

Calificación crediticia de Huixquilucan sube tras buen manejo financiero; asegura HR Ratings