Amenazas de paro en Pemex son porque mandamos al carajo a líderes charros: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este miércoles que su gobierno mandó “al carajo” a los líderes charros en Petróleos Mexicanos (Pemex) que querían negociar con el gobierno a cambio de mantener sus privilegios, y por ello, dijo, están molestos.

Sus declaraciones en la conferencia matutina de Palacio Nacional se dio al ser cuestionado de las inconformidades de sindicalistas en Pemex por supuestas violaciones al contrato colectivo de los trabajadores, amenazando, incluso, con hacer paros laborales y afectar la producción de los energéticos.

“Básicamente, en el caso de Pemex, cuando llegamos, querían que se mantuviera el mismo sistema de privilegios a los dirigentes y a cambio -tengo pruebas de lo que estoy diciendo- nos permitían, nos aceptaban los dirigentes de los trabajadores petroleros que aumentáramos la edad de jubilación. Y los mandamos al carajo. O sea, no les importaban los trabajadores, lo que querían era seguir manteniendo sus privilegios”, dijo.

López Obrador resaltó que actualmente los líderes sindicales están molestos porque, tras modificaciones legales internas, ellos ya no pueden ser quienes repartan las plazas en Pemex.

“De todas formas es cuestión de dialogar, pero si se llevan a cabo paros no es el mejor método, pues entonces tendríamos que informar por qué es esta inconformidad, y tenemos el compromiso de apoyar a los trabajadores y basificarlos gradualmente de acuerdo a nuestras posibilidades, y tenemos mucho que agradecerles a nuestros trabajadores de Pemex y a los electricistas porque gracias a ellos, nuestros técnicos, estamos rescatando estas dos empresas que los gobiernos anteriores estaban destruyendo con la complicidad de los dirigentes sindicales”, expuso.

Instruyó al director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, a buscar diálogo con los dirigentes sindicalistas y atender todas las demandas justas y legales de los trabajadores.

“Todo lo que sea cierto se tiene que atender. Lo que se tiene que ver es si se trata de demandas legítimas o son asuntos que se utilizan como mecanismos de presión para seguir manteniendo métodos de control, de manipulación y de corrupción. Entonces, vamos a aclararlo sin ningún problema.

“Pero si es falta de uniforme, si no les han entregado sus botas, sus equipos, lo de la basificación, sino se ha llevado a cabo, eso que se resuelva de inmediato. Pero en general, cuando hablamos de inmediato, aplica para todos. Ya se acabó que se va a basificar primero al cercano, al líder sindical o al que entrega un moche. No, se va a masificar primero al que lleva 20 años trabajando, al que tenga más antigüedad, no al que acaba de entrar, pero tiene influencias”, apuntó.