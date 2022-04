'Ni siquiera puedo llamarlo asesino' trabas judiciales impiden sentencia al feminicida de Jessica González

La defensa legal de Diego N presunto feminicida de la joven docente Jessica González Villaseñor, presentó un nuevo amparo que mantiene trabado el caso, por lo que a un año y siete meses de su detención, no ha sido juzgado ni ha recibido una sentencia.

Durante la protesta realizada el pasado lunes en la ciudad de Morelia contra la violencia machista, desapariciones de mujeres, homicidios dolosos contra mujeres y feminicidios, Verónica Villaseñor Ferreyra, madre de Jessica, lamentó que a pesar de tener todas las pruebas que inculpan al presunto feminicida, no ha sido posible iniciar el juicio.

“A unas cuantas horas de iniciar el juicio oral se paró porque los abogados de Diego metieron un nuevo amparo y en automático el juez suspende el juicio oral, siendo que ese amparo ni siquiera procedió, porque no se lo recibieron […] los alegatos que dan no son válidos, simplemente es un recurso legal que toman. Pero aun así todavía tienen otro recurso que ahorita está en revisión, ¿cuántos días? No lo sé. Mi carpeta está en una simple mesa, no sé cuántos días necesiten para hacer la justicia”, denunció.

La madre de la joven que fuera encontrada sin vida el 25 de septiembre de 2020 en Morelia, ahondó que en los recursos presentados por los defensores de Diego N., se ha discutido incluso hasta su vinculación a proceso.

Foto: Twitter: @Monydep

Verónica Villaseñor lamentó que en este caso, el Poder Judicial no pueda establecer un plazo de tiempo para resolver una sentencia: “No entiendo qué necesitan para darse cuenta de que esto los está rebasando y que deben hacer algo, más de 500 días (para enjuiciar al detenido) no es normal, porque están todas las pruebas en la mano y ni siquiera puedo llamarle asesino y no lo pueden juzgar todavía”, expresó con molestia la madre de la víctima.

Para la señora Verónica Villaseñor, los abogados que defienden al joven señalado por el feminicidio de su hija, intentan encontrar algún “hoyo negro” por el cual irse para poder liberar a Diego N., “y cuando tienes la economía y puedes pagar los abogados no les importan los amparos que tengan que meter” para lograr su objetivo, concluyó.

