A un año del feminicidio de Jessica González, protestan y exigen de justicia de la joven

A un año del feminicidio de la joven maestra Jessica González Villaseñor, ocurrido en Morelia el 21 de septiembre de 2020, familiares y colectivos feministas protestaron en exigencia de justicia.

En las sedes de la Fiscalía General del Estado (FGE), el Palacio de Gobierno, Casa de Gobierno, el Poder Legislativo de Michoacán, el Poder Judicial de Michoacán, el Poder Judicial de la Federación y en la emblemática fuente de Las Tarascas, por la madrugada fueron colocadas diversas lonas donde se exigía la aplicación de justicia en el crimen contra la mujer de 21 años de edad.

Sin embargo, corporaciones de seguridad rápidamente se movilizaron para retirar las mantas con las que familiares de Jessica recordaron a las autoridades que a un año del feminicidio, no se ha hecho justicia.

En las lonas, se acusó a las autoridades que intervienen en este caso de ser cómplices de Diego Urik "N"., joven acusado y detenido por el feminicidio de González Villaseñor.

El retiro de las lonas provocó la molestia de los deudos, quienes señalaron a las autoridades de querer silenciar y "pisotear" su derecho a la libre manifestación y su derecho a la justicia.

"No nos vamos a quedar callados. ¿Por qué nos siguen pisoteando nuestros derechos como familia? Ellos mismos nos siguen pisoteando en lugar de que nos protejan. No entiendo el actuar de todas las autoridades, es un año y no es posible (que aún no haya una sentencia), pero yo no he dejado de insistir", recriminó Verónica Villaseñor, madre de Jessica.