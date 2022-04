Tarifas de la luz no subirán de forma arbitraria, promete AMLO a los empresarios

Luego de llamar a un diálogo con empresa que operan con autoabasto de energía eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con éstas a que no subirá las tarifas eléctricas de manera arbitraria.

En conferencia de prensa mañanera, el mandatario detalló que ahora mismo su gobierno investiga a las principales empresas para entablar un diálogo con ellos sobre que se ha declarado inconstitucional de que las compañías puedan generar asociaciones de autoabasto de energía eléctrica.

López Obrador advirtió que si las empesas siguen volando la ley las tendrá que denunciar penalmente.

No se rasguen las vestiduras, pide AMLO a la oposición, a la cual llamó traidora a la patria

"Porque si no te denuncio me convierto yo en encubridor porque la ley y la Constitución es clara y no admite ya eso. No voy a ser encubridor ni cómplice de nadie, pero también no quiero mañana presentar todas las denuncias, quiero dialogar, convencer, no imponer, y buscar una salida que no viole la ley, que no perjudique a la hacienda pública, que no afecte a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y no afecte a consumidores", indicó.