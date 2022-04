Monreal llama a Morena a buscar el diálogo con la oposición y evitar la confrontación estéril

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, llamó a diputados, senadores y dirigentes morenistas a serenrse, actuar con prudencia y dejar la confrontación estéril, así como la estrategia contra la oposición en la que los califican como traidores a la patria.

En conferencia de prensa, el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado sostuvo que Morena necesita a la oposición para hacer mayorías calificadas en el Congreso, pero aclaró que el pleito permanente no ayuda en la conformación de acuerdos.

"No conviene profundizar las diferencias, es lo que yo creo como líder de la mayoría, hago un llamado a que actuemos con mucha serenidad y prudencia, la división entre nosotros no conviene", expuso.

"No me sumo a ese proceso, es una estrategia de partido, pero aquí tengo que platicar todos los días con ellos. Cómo si le escupo, los insulto, les pido a la oposición que se siente conmigo, no tendría forma de hacerlo, lo hago no sólo por definición si no por convicción.

Monreal dijo que el llamado es general a todos los morenistas para que busquen caminos de entendimiento racional, "no caminos de confrontación estéril, eso es lo que yo pienso, que si nos adentramos a este tipo de estrategias pueden ser caminos sin retorno".

El legislador zacatecano incluso relató que esa rispidez que se está presentando en el Legislativo, hace que se evite que se lleguen a acuerdos para conformar mayoría calificadas, mismas que son necesarias para aprobar reforma constitucional que ha enviado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Cómo les pedimos, si los insultamos, que no sentemos a dialogar y a buscar acuerdos. No me deja muchas salidas porque ellos mismos me dicen 'pero cómo me pides esto sí solo recibo este tipo de ofensas'. Es un tema de fondo, es lo que me está provocando dificultades en la construcción de mayorías cualificadas", aceptó.