Captan asalto a mano armada en combi del EDOMEX, señalan al chofer de ser cómplice: VIDEO

En redes sociales se difundió un nuevo e indignante video que confirma los altos niveles que aún prevalecen en el transporte público del Estado de México pues en esta ocasión fue captado un asalto a mano armada en una combi que transitaba por las calles del municipio de Naucalpan y lo que más molestia generó fue que el delincuente realizó su fechoría sin tener que subirse a la unidad por lo que el chofer de la furgoneta fue señalado de haber estado coludido con este hampón.

El video de este atraco fue difundido a través del canal de YouTube llamado “Asaltos.Edo.Méx” donde se informó que el asalto ocurrió cerca del cruce de la avenida 16 de septiembre y la calzada de las armas en el municipio de Naucalpan, una de las zonas del Estado de México con mayor índice de delincuencia y según se puede ver eran alrededor de las 21:00 horas del pasado miércoles 30 de marzo cuando este hampón realizó su fechoría.

En la grabación se puede ver que en la unidad viajaban por lo menos 10 personas, quienes viajaban en total calma, no obstante, metros más adelante la unidad se detiene y se abre la puerta para que supuestamente subiera un pasajero, pero este no aborda y saca un arma de fuego para amagar a los pasajeros a quienes les exige carteras y celulares.

“Pásate para allá, tú agacha la cabeza, a ver tu teléfono, tu celular”, se escucha decir al asaltante, quien en ningún momento subió a la combi, pero amagaba a los pasajeros con su arma de fuego para entregaran sus celulares. Una vez que el solitario delincuente termina de recolectar los celulares le indica al chofer que arranque y que no quiere que se pare, por lo que, al cerrar la puerta, la combi arranca y el chofer sigue su camino como si nada hubiera pasado, incluso, metros más adelante sube a otra pasajera.

Tras el atraco, la frustración se hizo presentes entre los pasajeros y se escucha un reclamo de un pasajero al chofer por haberse parado para que los asaltaran, no obstante, nadie secunda este reclamo y continúan el viaje, no obstante, en redes sociales cientos de usuarios señalaron que fue muy evidente que el chofer estaba coludido con el asaltante pues tuvo la oportunidad de huir y no lo hizo, además, se detuvo en un punto donde no es parada por lo que pidieron investigar al transportista, no obstante, se desconoce si alguno de los pasajeros interpuso alguna denuncia formal ante las autoridades por estos lamentables hechos.

Por su parte, la policía municipal de Naucalpan no ha reportado la detención de ninguna persona relacionada con estos hechos, sin embargo, se sabe que esta no es la primera vez que ocurre un asalto en el transporte público en esta zona por lo que diversos usuarios de redes que dicen ser habitantes de esta demarcación han exigido a las autoridades desplegar más elementos de policía para disminuir la frecuencia de los asaltos.

