“No vengo a jugar”, delincuente asalta a mujer con bebé en brazos en combi del EDOMEX: VIDEO

A través de redes sociales comenzó a circular un video que ha causado una gran indignación entre la población mexicana pues dejó al descubierto los altos niveles de delincuencia aún se viven en el transporte público del Estado de México, en este clip se puede apreciar el momento exacto en el que un solitario delincuente armado asalta una combi que transitaba por las calles del municipio de Naucalpan y lo que más molestia causó fue que al hampón no le importó que una de sus víctimas era una mujer que tenía a su bebé en brazos.

El video de este atraco fue publicado por el canal de YouTube llamado “Asaltos.Edo.Méx” y aunque no se especificó el lugar de los hechos únicamente se informó que ocurrió en una combi que transitaba por las calles de Naucalpan, uno de los municipios mexiquenses donde son muy recurrentes este tipo de hechos delictivos.

De acuerdo con los datos de la cámara de vigilancia, este atraco ocurrió alrededor de las 20:30 horas del pasado domingo 24 de marzo y se puede ver que, además del chofer, en la cabina trasera únicamente viajan dos mujeres, una de ellas cargando en sus brazos a una bebé y todo transcurría con normalidad, no obstante, metros más adelante un sujeto finge ser pasajero para abordar la combi, una vez que tomó asiento, se coloca bien su cubrebocas y momentos después mete su mano a su sudadera para sacar un arma de fuego y comienza el atraco.

“Cámara, ya se la saben, no me quiero pasar de ver…” dice el asaltante mientras muestra su arma y comienza a exigirle sus pertenencias a las dos mujeres y al chofer, en el caso de la mujer que llevaba a la niña en brazos asegura no llevar nada de valor más que 200 pesos, pero el delincuente le responde “celulares y cartera, no vine a jugar o me paso de ver… rápido, celular y cartera hija”.

Una vez que el asaltante consiguió unos cuantos objetos de valor y dinero decide bajarse y amenaza nuevamente a sus víctimas para que no intenten detenerlo, una vez que se aleja, la mujer con la niña en brazos rompe en llanto tras haber sido víctima de la delincuencia, mientras que la otra mujer intenta tranquilizarla y comienzan a decir que notaron sus intenciones en cuanto se subió a la combi, no obstante, se desconoce qué pasó después debido a que el clip llega a su final.

Hasta el momento, se desconoce si hay alguna denuncia formal ante las autoridades por este indignante atraco, sin embargo, la policía municipal no reporta personas detenidas relacionadas con este asalto. Por su parte, algunos internautas iniciaron una campaña para tratar de identificar a este maleante y poder denunciarlo ante las instancias correspondientes para ponerle un alto a su carrera delictiva.

