“Agacha al niño”, captan violento asalto en combi del EDOMEX: VIDEO

A través de redes sociales se difundió un video que dejó al descubierto los altos niveles de inseguridad que prevalecen en el transporte público del Estado de México pues en esta ocasión fue captado un violento asalto al interior de una combi que transitaba por la carretera México-Pachuca y lo más indignante de la situación es que los hampones cometieron su atraco con violencia psicológica y ante la presencia de un bebé.

El video de este indignante atraco fue difundido en el canal de YouTube llamado “Asaltos.Edo.Méx” donde se informó que el asalto ocurrió cuando la unidad circulaba a la altura del municipio de Ecatepec, en la autopista México-Pachuca y según se puede ver todo ocurrió alrededor de las 19:20 horas del pasado domingo 3 de abril.

En las imágenes, se puede ver que la combi va prácticamente llena, sin embargo, al llegar a un paraje ubicado al costado de esta vía uno de los pasajeros desciende y a su vez, otro hombre aborda la unidad fingiendo ser un pasajero, pero una vez arriba comienza el atraco mientras que su cómplice se queda en la puerta de la unidad enseñando un arma de fuego para que nadie intente nada contra ellos.

“Al ch… no te pares mijo, carteras y celulares, enséñales que tranza para que vean que va a chin… a su madre, carteras y celulares rápido, cámara todos”, son las palabras que dice el hombre de no más de 25 años, cuyo rostro no se pudo apreciar con claridad debido a que usaba cubrebocas al igual que su compañero.

Mientras amenazaba a los pasajeros, el ladrón aplaudía y golpeaba el techo de la combi para infundir miedo en sus víctimas quienes ante la incertidumbre de saber si la pistola del ladrón era o no de verdad decidieron entregar sus pertenencias al hampón, quien vació todo el botín dentro de su pants.

"Agacha al niño"

En su afán de no dejar ningún objeto de valor, el delincuente esculcó de forma individual a cada pasajero, no obstante, en algún momento se da cuenta de que una mujer viaja con su bebé en brazos, por lo que le dice que a ella la respetará y solo le pide que agache al menor para que no sea testigo de su violento actuar.

“Agacha al niño, agacha al niño, contigo no me meto, nomas’ agacha al niño”, dice el ladrón para continuar con el atraco y una vez que tienen todos los objetos de valor en su poder desciende de la unidad y le indica al chofer que siga su camino y les pide a los pasajeros que no intenten nada o los recibirán a balazos, por lo que mientras la unidad se aleja los asaltantes se retiran de la escena caminando y con total impunidad.

Tras el atraco la mamá del bebé queda sumamente alterada y otros pasajeros le piden que se tranquilice pues afortunadamente “no pasó nada”, mientras que otros pasajeros comienzan a quejarse y señalan al chofer de la combi por supuestamente estar coludido con los delincuentes.

Hasta el momento se desconoce si alguno de los pasajeros interpuso una denuncia formal por estos hechos y tampoco se sabe si las autoridades ya iniciaron las investigaciones para tratar de identificar a estos delincuentes. Por su parte, en redes sociales diversos internautas han pedido seguir difundiendo este indignante video para tratar de localizar a este par de asaltantes y poder denunciarlos ante las autoridades correspondientes.

SIGUE LEYENDO:

Edomex: Hombres armados asaltan a comensales en restaurante de Valle de Chalco; había niños | VIDEO

Captan nuevo modus operandi de asaltantes en calles del EDOMEX: VIDEO