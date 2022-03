“Ya se la saben”, delincuentes asaltan combi del EDOMEX sin armas y en 30 segundos: VIDEO

A través de redes sociales se difundió un nuevo e indignante video en el que se muestra el momento exacto en el que un par de delincuentes asaltan a los pasajeros de una combi que transitaba por la autopista México-Pachuca y lo que más llamó la atención es que los hampones realizaron el atraco en 30 segundos, sin armas y solo ejerciendo terror psicológico, por lo que a continuación te decimos todo lo que sabemos acerca de este desafortunado episodio delictivo.

El video de este atraco fue difundido en diferentes páginas de denuncia ciudadana donde se informó que este lamentable episodio ocurrió cuando la furgoneta transitaba en dirección a la Ciudad de México por la autopista México-Pachuca a la altura de Tulpetlac en el municipio de Ecatepec, Estado de México y según se observa en la grabación, el asalto ocurrió alrededor de las 18:10 horas del pasado sábado 12 de marzo.

En la grabación difundida se puede ver que el asalto ocurrió cuando la combi estaba detenida en un paraje a la espera de que abordaran más pasajeros, incluso se puede escuchar que un hombre incentiva a la gente para que suban a la unidad, sin embargo, no son pasajeros los que abordan sino un par de delincuentes que comenzaron el atraco indicándole al chofer que apague la combi y con la ya clásica frase de “ya se la saben”.

Uno de los delincuentes que supuestamente estaba armado se quedó en la puerta para mantener el control de la situación, mientras que su cómplice comenzó a arrebatar celulares, carteras y cualquier objeto que considerara de valor, no obstante, algunos pasajeros se niegan a entregarle sus cosas y el hampón los acusa con su compañero, “ese carnal de allá atrás no me cree, ¿qué transa carnal?”, dice el delincuente, sin embargo, su compañero no le hace caso y sigue robando a otros pasajeros.

En la parte final del atraco, el delincuente que despojó de sus pertenencias a los pasajeros se percata de que toda la acción fue grabada en video por una cámara de seguridad instalada dentro de la unidad por lo que trata de arrancarla, pero no lo consigue y solo puede cambiar el ángulo de la cámara, para de inmediato emprender la huida junto a su cómplice y con los objetos robados.

Hasta ahora, se desconoce si los pasajeros interpusieron una denuncia formal por estos desafortunados hechos, no obstante, las autoridades mexiquenses no han reportado la detención de alguna persona relacionada con estos hechos.

Por su parte, algunos internautas se encargaron de difundir las imágenes de los rostros de los delincuentes para tratar de identificarlos y así poder denunciarlos ante las autoridades para ponerle fin a su carrera delictiva, pues según señalan, no es la primera vez que cometen un atraco en esta zona.

