Denuncian a exalcalde de Tamaulipas por presuntos actos de corrupción

La Comisión de la Verdad y Anticorrupción, realizó una investigación de más de seis meses donde se encontraron serias irregularidades en el manejo de recursos públicos de Nuevo Laredo, el exalcalde “Enrique N”, junto a otros funcionarios de su administración; la nueva administración pide que enfrenten a la justicia.

Se dio a conocer que fueron identificadas irregularidades en la compraventa de un predio, por lo que el actual cabildo de Nuevo Laredo autorizó que se realizara la denuncia correspondiente en contra de ex funcionarios por supuestos delitos donde podrían caber uso indebido de Atribuciones y Facultades, Peculado y los que resulten.

La lista de involucrados en este acto de corrupción es encabezada por los ex presidentes municipales del PAN; Enrique “N”, Arturo “N”, actual jefe de la Oficina Fiscal del Estado en la ciudad y Rafael “N”, recién nombrado presidente local del PAN.

Así como Dorina “N”, ex primer síndico; Jorge “N”, ex tesorero municipal; José Ramón “N”, ex contralor municipal y actual jefe de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Gobierno del Estado, Santiago “N”, ex segundo síndico y quien resulte responsable.

La investigaciones, según la información, llevadas a cabo por la Comisión de la Verdad y Anticorrupción y la Dirección de Asuntos Internos, perteneciente a la Secretaría de la Contraloría Municipal, dichos personajes participaron en la compraventa de un predio al que se le fijó un precio basado en un avalúo que rebasa el doble del valor real.

Dentro de la carpeta administrativa 15/I/2022 se refieren a la compraventa entre el Municipio de Nuevo Laredo, Administración 2018-2021 y la persona moral denominada Inmuebles Grand Boulevard S.A de C. V., propiedad de José Luis Palos Morales y Rafael Pedraza Domínguez, respecto a un bien inmueble que se encuentra ubicado en la finca 96562, Polígono 1, con superficie de 110 mil metros cuadrados en el cual se pretendió construir un centro de convenciones (World Trade Center).

Desde el inicio de la administración, Contraloría habría informado sobre algunas irregularidades en esta transacción, ya que el valor por el que fue adquirida la propiedad sobrepasaba por mucho el valor real, tras estos hallazgos, se inició con una minuciosa investigación de más de seis meses en la que se encontraron diversas irregularidades que se consideran podrían configurar un delito penal como Uso Indebido de Atribuciones y Facultades y Peculado, más lo que resulte, toda vez que para llevar a cabo la compraventa del inmueble se fijó un precio basado en un avalúo, que rebasa el doble del valor real.

Sobre este tema, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, reconoció la labor de la comisión y de la Secretaría de Contraloría por esta investigación ya que con ello se cumple un compromiso con la ciudadanía "lamento mucho que nuestra ciudad haya pasado por estos hechos lamentables que atentan contra el progreso y bienestar de las familias de Nuevo Laredo, pero celebro que hoy estemos dando un importante paso en la lucha contra la corrupción; esta lucha es de todos, no vamos a bajar la guardia y una vez más lo reitero, yo no voy a ser tapadera de nadie, tengo un compromiso con mi ciudad y no voy a defraudar su confianza”, señaló.

Ahora, Enrique “N”, Dorina “N”, Jorge “N”, José Ramón “N”, Santiago “N”, Arturo “N“ y Rafael “N” deberán enfrentar la justicia y rendir cuentas sobre uno de los actos de corrupción que les han encontrado durante su gestión; la denuncia será interpuesta ante las instancias correspondientes.

El Cabildo del Gobierno Municipal 2021-2024 aprobó de forma unánime que el representante legal del Republicano Ayuntamiento interponga la denuncia de hechos ante el Ministerio Público competente a fin de llevar a cabo acciones legales correspondientes a la carpeta administrativa 15/I/2022, radicada en la referida Secreta

