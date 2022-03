CANACO CDMX respalda la movilización por el #8M

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) de la Ciudad de México respaldó la marcha del Día Internacional de la Mujer, como protesta por la falta de igualdad sustantiva de género, la violencia que de manera cotidiana se ejerce en contra de las mujeres.

El organismo empresarial expresó su solidaridad con las mujeres, por los continuos feminicidios y agresiones en su contra. El presidente de esta institución, Nathan Poplawsky Berry, reconoció el valor de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

“Más allá de cifras que dicen mucho, como que: en la Ciudad de México las mujeres representan el 51 por ciento de la población, el 45 por ciento de fuerza laboral, el 48.3 por ciento de la ocupación en el sector del comercio y los servicios, y que el 30 por ciento sean las jefas de familia; el avance tanto en su desarrollo económico, como social y político es aún limitado”, aseguró.

La Canaco aseguró que este tipo de movimientos es necesario en el país

El líder empresarial exhortó a los gobiernos, la academia y a la sociedad en general a dar preminencia a los principios de la igualdad sustantiva en todos los ámbitos.

Además, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México destacó que en esta ocasión los daños fueron menores.

Sin embargo, reiteró su rechazo a los actos vandálicos que causaron pérdida de ventas, así como daños a edificios y mobiliario urbano.

Ayer se registró un monto por ventas no realizadas de alrededor de siete millones 400 mil pesos. El dirigente del comercio establecido hizo un llamado a las autoridades a implementar estrategias de inteligencia para que ninguna persona inocente sea detenida y, al mismo tiempo, no dejar impunes los actos de vandalismo, pues mientras que la ley no se aplique, el vandalismo seguirá ocurriendo, pues al no castigarse conforme a derecho, se obtiene prácticamente un salvoconducto para seguir cometiendo dichos actos.

