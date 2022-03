Claudia Sheinbaum pide piso parejo al INE; respalda propuesta de elección de consejeros

A menos de dos semanas de la consulta de revocación de mandato, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió piso parejo al Instituto Nacional Electoral (INE).

La mandataria capitalina reclamó que contra los morenistas hay un marcaje personal, mientras que con la oposición no hay reclamos.

“Sí es importante que haya piso parejo, recientemente y con todo el respeto que me merece y además hemos colaborado en varios temas, el gobernador de Coahuila, recientemente él, en un evento del PRI llamó públicamente a no participar en la consulta, pero en este caso no hay sanción.

“Sin embargo, las sanciones las han recibido en todo momento gobernadores que provenimos de Morena o jefatura de Gobierno o de gubernaturas aliadas, en el caso del Partido Verde”, señaló en conferencia de prensa.

Sheinbaum dijo que ya han perdido la cuenta de las medidas cautelares que les ha impuesto el INE. Además, la líder local reclamó al organismo electoral que no solamente no solamente no se promueve el ejercicio de democracia participativa, no hay las suficientes casillas, sino que las sanciones vienen de un lado.

“Nosotros siempre hemos luchado por la democracia, por la libertad de expresión y cumplimos con la ley, pero también es fundamental que el Instituto Nacional Electoral también lo cumpla o no el Instituto, sino algunos de sus consejeros”, afirmó.

La jefa de Gobierno retomó la propuesta que hizo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la elección de los consejeros electorales, a través del voto de la ciudadanía.

“Me parece buena, por qué no que se elijan los consejeros electorales por el pueblo de México (...) sería muy bueno”, agregó.

