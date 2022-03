“No tengo como brazo derecho a García Luna”, AMLO

En la conferencia matutina de este viernes 25 de marzo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, destacó que trabajo realizado por Rosa Icela Rodríguez al frente de la Secretaría de Seguridad Pública ha marcado una gran diferencia, pues la considera su brazo derecho.

"Ya no es el tiempo de que estaba García Luna de secretario de Seguridad Pública; ahora la secretaria de Seguridad Pública es Rosa Icela Rodríguez, no es García Luna. Nada más imaginando a García Luna y poniendo a Rosa Icela, a los dos, se demuestra la diferencia. ¿O no?", dijo.

López Obrador destacó además que ahora con Rosa Icela Rodríguez en la SSP ya no hay represión ni tratos de complicidad con nadie.

"Entonces, ya no somos represores, no establecemos relaciones de complicidad con nadie, no tengo yo como mi brazo derecho, mucho menos a la izquierda, no tengo como brazo derecho a un servidor como García Luna, no", señaló.

Foto: Especial

El mandatario federal incluso pidió una explicación al expresidente Felipe Calderón por el nombramiento de Genaro García Luna como titular de la SSP durante su gobierno y el poder que se le otorgó.

"Todavía estoy esperando que nos explique Felipe Calderón cómo fue que le dio tanto poder a García Luna y si no se daba cuenta de lo que hacía García Luna. Creo que merecemos los mexicanos una explicación, independientemente del juicio que se lleva en Estados Unidos".

dhfm

Seguir leyendo:

AMLO y Cuauhtémoc Blanco fortalecen trabajo conjunto en favor de los morelenses

Proponen que natalicio de AMLO se declarado día de asueto oficial, ¿es constitucional?

Ramírez de la O con El Heraldo de México: subsidio a gasolinas se mantendrá, es un compromiso