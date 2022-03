Concesiones de agua para Nuevo León dependen de la Conagua, no del gobernador de San Luis Potosí, asegura Samuel García

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, insistió que su homólogo de San Luis Potosí no puede decidir sobre las concesiones de agua se han otorgado a la entidad, ya que se trata de un tema federal.

En rueda de prensa, el mandatario neolonés aseguró que no busca entrar mucho a detalle sobre la polémica, pero que no existe un diálogo concreto con el mandatario de San Luis Potosí.

Ya que, denunció, no ha querido acudir a las reuniones que se han realizado en el noreste del país en conjunto con el Embajador de Estados Unidos, Ken Salazar.

“La verdad es que no voy a opinar porque llevamos tres mesas de trabajo, donde el Embajador de Estados Unidos, aquí en Nuevo León y Tamaulipas ha convocado a San Luis y no vienen. A las mesas técnicas de diálogo no vienen.

No voy a entrar a un debate absurdo, porque no sé si por desconocimiento o porqué motivo, él no decide, lo decide la Conagua, un ente federal que regula las aguas y cuencas del país. No nos metemos a ese tema”, mencionó García.

Esto en referencia a lo que dijo el mandatario del estado vecino, sobre que no permitirá que el agua se traslade a Nuevo León, a través de proyectos como Monterrey VI, donde se estaría recibiendo agua del Río Pánuco en la entidad neoleonesa, a través de concesiones federales otorgadas desde la administración de Rodrigo Medina de la Cruz.

García también reveló que este fin de semana estará visitando la otra presa de Nuevo León, el Cuchillo, para analizar cómo trasladar el agua que tiene el embalse a la Zona Metropolitana de Monterrey.

Además de que buscan que en ese cuerpo de agua se pueda realizar deporte, como se hacía previamente en La Boca, que hoy se encuentra casi vacía. Ya que, insistió el mandatario, los deportistas se han quedado sin lugar para entrenar por la falta de agua.

“El sábado estaré en el Cuchillo, donde está el agua de Nuevo León, de donde salen 5 metros cúbicos, iremos a ver cómo traer más agua y a instalar un centro deportivo de alto rendimiento, porque hoy los atletas que iban a La Boca, tenemos que darles espacio en el Cuchillo para todos los deportes de agua, velero, remo, etcétera”, mencionó.

Sigue leyendo:

Aprueban nueva Constitución de Nuevo León en primera vuelta

"El Bronco" no tendrá que salir de Apodaca por temas de salud, asegura equipo legal