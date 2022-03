Claudia Sheinbaum pide a los diputados frenar juicio político a Sandra Cuevas

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió a los diputados locales del Congreso capitalino frenar el juicio político que alistan contra Sandra Cuevas, quien fue separada temporalmente de su cargo como Alcaldesa de Cuauhtémoc.

"Con un respetuoso llamado a los diputados y diputadas del Congreso, porque leí hoy en los medios que han planteado un tema de juicio político y a mi parecer no es correcto. El tema es judicial, está en manos de la justicia, no es un tema político.

"(...) mi llamado a los diputados y diputadas del Congreso que no es un tema de juicio político. Hoy está en manos de la justicia por un asunto de dos víctimas que se hizo. Vamos a estar revisando el caso, vamos a estar atentos por supuesto", dijo en conferencia de prensa.

Ayer, la coordinadora y la vicecoordinadora de Morena, Martha Ávila Ventura y Guadalupe Morales Rubio, respectivamente, señalaron que el Poder Judicial debe notificar al Congreso de la Ciudad de México sobre la vinculación de proceso contra Sandra Cuevas, y a partir de ahí se crearía una comisión jurisdiccional o instructora para llevarla a juicio político.

Explicaron que este proceso es para lograr la remoción del cargo público, pues sólo el órgano legislativo tiene facultad para realizar este hecho, aunque, destacaron que este es uno de los escenarios que se podrían llevar a cabo.

Sobre el futuro de Cuevas, la jefa de Gobierno pidió no especular.

"No especulemos, no veo por qué se tiene que especular en este caso. Se impusieron las medidas y no tiene por qué especularse más allá. Ella tiene derecho a distintas acciones que puede realizar con sus propios abogados. Para nosotros, ni siquiera estamos pensando más allá", dijo.

La mandataria capitalina reiteró que se trata de un asunto judicial, mas no político.