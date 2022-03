Inundaciones en el río Tula ponen en riesgo a hidalguenses; prevén evacuación de la zona

Para evitar nuevas inundaciones ocasionadas por desbordamientos del río Tula, el Gobierno federal, estatal y municipal desalojarán a los habitantes de las zonas cercanas al cauce para prevenir nuevas afectaciones como las ocurridas el pasado 6 de septiembre.

El proyecto que contempla la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé el desalojo de la población que habita en las riberas, para la ampliación y revestimiento del río Tula, por lo que en los próximos meses las personas serán reubicadas en otras zonas del municipio.

El diputado federal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Cuauhtémoc Ochoa, dijo que el proyecto de Conagua contempla reubicar alrededor de 80 viviendas en la zona cercana al río Tula y que se encuentran en el área más vulnerable para los habitantes que son susceptibles a volver a padecer inundaciones, por lo que se debe ampliar la capacidad del río para prevenir nuevos desastres.

Pobladores de Tula exigen proyecto preventivo para evitar inundaciones

Hay un riesgo latente para la población.

De acuerdo con el representante del distrito de Tula, los trabajos federales corresponderán del puente Zaragoza hasta la abarrotera El Arlequín que consistirá en un total de 800 metros lineales, por lo que también se ampliará el polígono de Leandro Valle, en donde se genera un cuello de botella que no permitirá el paso del agua ante la creciente del río en temporada de lluvias.

Al respecto, los pobladores de la zona señalaron que hasta el momento no se han acercado representantes del Gobierno federal, por lo que no les han notificado sobre alguna indemnización por dejar sus propiedades para trasladarse a otros puntos, aunado a que no les han enfatizado en qué lugar será.

Tula: Conagua demorará obras ante riesgo de inundaciones

El pasado 6 de septiembre se registraron inundaciones en el río Tula, donde resultaron afectadas más de 35 mil personas, así como nueve municipios de la zona sur del estado, donde los damnificados reclamaron la falta de actuación del Gobierno federal, estatal y municipal para resolver esta problemática.

Sigue leyendo:

Habitantes de Tula piden certeza con proyecto ambiental para evitar más inundaciones en la región

Congreso CDMX contempla presupuesto destinado a Damnificados Unidos en 2022