PAN califica de error el cerrar macroquioscos para pruebas Covid-19 en CDMX

El diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Diego Orlando Garrido López lamentó la decisión de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para suspender los quioscos para pruebas COVID-19 en la capital, toda vez que “la pandemia no ha terminado para muchas familias que se siguen contagiando y siguen hospitalizadas”.

“Eso es falta de sensibilidad humana, no le creemos al gobierno sobre su semáforo verde y no le creemos en que los niveles de mortalidad por la epidemia están bajando, solicitamos un informe fidedigno porque no puede dar por concluida una pandemia que nos ha dolido mucho”, señaló.