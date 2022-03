Morena no tiene los votos para desaparecer al INE: Rubén Moreira

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, aseguró que a la fracción parlamentaria de Morena y aliados, les faltan los votos necesarios para aprobar una reforma político-electoral encaminada a desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE) en todo caso, dijo, será una reforma de ley que siempre estará sujeta a su impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En conferencia, el también coordinador de la bancada del PRI, aclaró que se requiere reformar la ley reglamentaria pero nada tienen que ver con la desaparición del INE, sino en temas de acciones afirmativas y de las facultades de los organismos públicos locales.

“Eso no quiere decir que no sea conveniente resolver cosas electorales, tenemos que llevar a la ley el tema de las acciones afirmativas, nosotros creemos que es muy tortuoso esa centralización que se hizo en el INE, no ha sido buena, nosotros creemos que eso de que los estados paguen y les impongan las autoridades viola el federalismo, pero eso es otro tema, pero desaparecer al INE, no tienen los votos”, sostuvo el priista.