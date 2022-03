Ante falta de consenso, comisiones en San Lázaro Piden prórroga para dictamen de reforma eléctrica

Las comisiones unidas de Energía y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados solicitarán una prórroga para emitir el dictamen de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que no hay ruta para construir consensos y se venció el plazo para la dictaminación de la propuesta que es de 90 días.

En conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, adelantó que este jueves se someterá a consideración del pleno la solicitud de prórroga de las instancias legislativas a cargo del dictamen de la iniciativa presidencial.

Moreira consideró que, ante la falta de consensos, debe ser la bancada mayoritaria de Morena la que presente una nueva propuesta respecto al dictamen de reforma eléctrica a fin de lograr una ruta de acuerdo legislativo.

“Pero ahora mismo no hay (ruta), creo que le corresponde a la mayoría en todo caso, que es la interesada en la reforma, a la que le corresponde hacer la propuesta de trabajo y que se opte por el trabajo político, eso quiere decir que haya un contexto, eso no quiere decir que la cosa cambie, no, quiere decir cómo se hace el diálogo, cómo se llega a los acuerdos como se transparentan esos acuerdos legislativos, no de otro tipo”, sostuvo el también coordinador de la bancada priista.

Al ser cuestionado sobre una fecha posible para dictaminar la propuesta, el coordinador priista, señaló que no la hay y a manera de broma, señaló que puede ser en septiembre o también pueden pasar años.

“Si hoy mismo no hay dictamen, se puede dar el extremo de que nunca esté ese dictamen, segundo, debe haber las condiciones políticas, ¿a qué me refiero? No a cambalaches, eso no existe, no, a que haya acuerdos legislativos públicos sobre condiciones que generen consensos o cuando menos mayorías para la votación, pero eso yo no lo puedo adelantar, esa pregunta es para quienes promovieron la iniciativa”, señaló Moreira.