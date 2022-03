PRI pide a Morena otra versión de la iniciativa de Reforma Eléctrica

Morena en la Cámara de Diputados deberá presentar una “nueva propuesta” de la iniciativa de Reforma Eléctrica si quiere el voto a favor de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), advirtió el coordinador de ese grupo, Rubén Moreira Valdez.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) dijo que la redacción del dictamen debe tomar en cuenta los planteamientos vertidos en los 26 foros de parlamento abierto sobre la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador celebrados en el recinto legislativo, en los que participaron secretarios de Estado, gobernadores, alcaldes, empresarios y funcionarios públicos.

“¿Qué pasa después de todo esto? Tiene que haber un periodo de reflexión y la mayoría (Morena) tiene que presentarnos una nueva propuesta porque en los foros se vio que hay cosas que no pasan y el PRI ya ha manifestado algunas de ellas”, señaló.

Apuntó que hay posturas en el legislativo que “defienden a ultranza” no mover ni una coma a la propuesta, pero les recordó que Morena, PT y Verde no tienen los votos para lograr su aprobación.

“Así como está nosotros no lo votaríamos, nosotros no queremos que desaparezcan los órganos reguladores, nosotros no queremos que se afecte a la producción privada, pero nosotros queremos que se ponga sobre la mesa toda esta parte de los ‘abusos’, así les dicen ellos".

