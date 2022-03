Caso Ivanna: Ruth Medina, fiscal de Durango, presenta su renuncia

En rueda de prensa el gobernador José Rosas Aispuro Torres este lunes dijo a la opinión pública.



"Este Gobierno siempre se ha caracterizado por atender y estar cerca de las y los ciudadanos. Quiero compartirles que he aceptado la renuncia de la Lic. Ruth Medina Alemán al cargo de Fiscal General del Estado, estoy consciente de los buenos resultados que se tienen en materia de seguridad y Procuración de Justicia en medio de un contexto nacional complicado, se logra mantener una disminución sostenida en delitos de alto impacto, los homicidios han ido a la baja y no tenemos secuestros, ni trata de personas"



El grito de por lo menos 12 casos de violencia contra mujeres en Durango no atendidos y que se manifestaron en los medios de comunicación como en el mismo congreso del estado quien el día de hoy citó con carácter de urgente a la ex fiscal para que expusiera el porque no se avanza en estos casos y que no se presentó ya que fue aceptada su renuncia, ahora la comisión de responsabilidades públicas la volverá a citar para que responda por las omisiones en el ejercicio público.

Te podría interesar: Acusan de violador a un hijo de exdiputado en Durango; el gobernador pide acelerar las investigaciones

Gobernador de Durango escoge a nuevo fiscal

FOTO: Especial

Por su parte el gobernador nombró al nuevo fiscal Daniel Rocha Romo para que le de atención a este tema en particular y dijo.

"Solicitaré a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que nos acompañe en este esfuerzo de evaluar y supervisar el debido cumplimiento de los protocolos ya mencionados. Respetando la separación de poderes, exhorto al Poder Judicial a actuar de manera escrupulosa en garantizar a los ciudadanos el acceso a una justicia pronta y expedita"

Esta tarde las redes sociales dan cuenta de que vieron con agrado la medida, pero ponen fecha de cumplimiento de términos para reencausar las denuncias y proceder contra quién resulte responsable.

Los tendederos generaron que un maestro de danza se suicidara por una presunta denuncia pública y esto está teniendo problemas muy serios en la sociedad Duranguense.

Sigue leyendo:

Dictaminación de la Reforma Eléctrica no será aprobada por falta de votos: Rubén Moreira

Morena ignora la recomendación de la Cofece sobre la reforma eléctrica

Rateros y artesanos: criminales de Ecatepec fabrican sus propias armas para asaltar | FOTOS