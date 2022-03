Infonavit alista un crédito especial para que las mujeres que ganan menos dinero obtengan su vivienda

Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), adelantó que este año anunciarán un crédito especial para las mujeres, con el objetivo de que tengan acceso a la seguridad patrimonial, luego de que se dieron cuenta que este sector de la población cuentan con menos ahorros.

En entrevista con Adriana Delgado para el programa Dedo en la Llaga, detalló que "este año vamos a lanzar un crédito especial para las mujeres y sobre todo dándoles mayores ventajas que los hombres en cuanto a montos, al menos para equiparar los de crédito que no pueden obtener a razón del salario".

Lo anterior, luego de que analizaron con perspectiva de género y notaron que las mujeres pagan mejor que los hombres, además de que no tienen temas de cartera vencida, lo que las hace mejores pagadoras.

A pesar de que se espera que la inflación supera los 7.5 por ciento estimados por los especialistas, aclaró que el Infonavit ha tomado algunas medidas para proteger a sus derechohabientes, ya que actualmente hay más de 6 millones de créditos activos.

"Cuando vimos que la inflación iba a llegar a 7.36 donde cerró el año pasado, lo que hicimos fue tomar la decisión de no actualizar los créditos a esa taza, porque hubiera implicado aumentar el saldo en 7.36 y aplicarles posteriormente una tasa de interés. Se tomó la decisión de subirlos solamente en 4.9% que es el promedio de inflación de los últimos cinco años y con base en eso, hicimos que los saldos no crecieran tanto y por lo tanto, la gente hoy tenga más recursos disponibles para gastar en otros bienes y servicios de la economía precisamente porque su mensualidad no subió lo que se esperaba que subiera", expuso.