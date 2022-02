Opinión de Ken Salazar es respetable pero no tiene peso para los diputados: Rubén Moreira

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, calificó de respetables las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre la reforma eléctrica, pero negó que tengan peso para los diputados.

En conferencia de prensa, tras ser cuestionado sobre si lo dicho por el embajador respecto a que la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, es sucia y cara, tiene alguna repercusión en la discusión, el líder parlamentario señaló que las decisiones que competen a México se toman aquí y los señalamientos del diplomático no deben tener peso en la discusión de la iniciativa presidencial.

“¿Eso tiene peso en nosotros? pues no debería tener peso. Los diputados tienen que decidir lo que sus distritos le mandatan, lo que sus ciudadanos les mandatan y los diputados y senadores lo que sus estados le mandatan, me refiero a la población, no puede tener peso, ni debe tener peso”, sostuvo Moreira.