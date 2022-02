Reservar litio para el consumo del Estado ocasionaría demandas contra México, asegura Kenneth Smith

El jefe de la negociación Técnica de México para el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Kenneth Smith Ramos, aseguró que este país no debe reservar el litio como un mineral de aprovechamiento exclusivo para el Estado, como propone la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador, porque violaría compromisos internacionales.

Al participar en el Foro 14 de Parlamento Abierto sobre la reforma, el también exdirector general para América del Norte en la Secretaría de Energía alertó que de aprobarse la reforma y reservar el litio, el país podría enfrentar demandas de sus socios norteamericanos.

“No se puede reservar el litio como un mineral estratégico exclusivo para el Estado, repito, si este sector en particular no estaba ya plasmado en el tratado como una reserva específica. Y no lo está”, dijo Smith, quien actualmente es socio en el despacho Agon, el cual se especializa en competencia económica, regulación y comercio internacional.