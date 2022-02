NASA selecciona a joven mexicano, pero no tiene dinero para viajar; aquí su historia

Sin duda alguna México está lleno de jóvenes brillantes. Tal es el caso de Misael Jiménez Hernández, quien estudia Ingeniería en Robótica y Sistemas Digitales en el Tecnológico de Monterrey, en Querétaro, y fue seleccionado por la NASA para que conozca las instalaciones de la agencia espacial, que es una de las más importantes en todo el mundo.

Su historia se viralizó en redes sociales, pues necesita ayuda económica para poder viajar y ser parte del programa especial para talentos jóvenes de la NASA. Para lograr su meta necesita 3 mil 500 dólares, cerca de 70 mil pesos, por lo que ha comenzado a vender gorras con el logo de la instancia estadounidense, a 200 pesos.

¿Qué hará en la NASA?

El programa de la NASA se desarrollará en el Centro Marshall en Alabama, donde los estudiantes compartirán experiencias; los participantes tienen entre 12 y 25 años.

“¡Hola! Me hace muy feliz contarles que he sido seleccionado entre 60 estudiantes de todo el mundo para representar a México en el International Air and Space Program de la NASA. El programa se llevará a cabo en Huntsville, Alabama, y tiene un costo de 3 mil 500 dólares. Por lo cual, busco financiar este sueño mediante la venta de gorras. Puedes ayudarme a hacerlo posible adquiriendo una gorra enviándome un mensaje directo o compartiendo esta publicación a través de Facebook o Instagram para poder llegar a más personas”, se lee en un mensaje que el joven publicó en sus redes sociales.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, es la agencia del gobierno estadounidense responsable del programa espacial civil, así como de la investigación aeronáutica y aeroespacial.

SIGUE LEYENDO...

Marte: Misterio resuelto, definen cuando desapareció el agua del planeta rojo