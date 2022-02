Colectivos en Jalisco piden justicia y seguridad ante asesinato del menor Eduardo Salomón

Colectivos se reunieron en la Glorieta de las y los desaparecidos para exigir justicia en el asesinato del menor de 16 años, Eduardo Salomón, y salieron en una manifestación a Palacio de Gobierno en donde dejaron un documento para exigir justicia en este caso y que se localicen a las más de 15 mil personas que se encuentran desaparecidas en la entidad.

Alrededor de 60 personas, que desde las 10 de la mañana se dieron cita en este punto de la Avenida Chapultepec y Niños Héroes en donde colocaron lonas con las fotos de sus familiares desaparecidos.

“Estamos exigiendo seguridad para nosotros, pero sobre todo para nuestros hijos, porque ya no estamos inseguros nosotros sino los adolescentes, estamos exigiendo para que el gobierno haga algo para ayudar a encontrar a nuestros desaparecidos, en cualquier lugar ya no tenemos paz ni seguridad ahora ni en nuestras propias casas, estamos cansados de tanta inseguridad, ahora encontramos este caso en el que el pasado 4 de febrero se acaban de llevar a un niño, lo sacaron de su casa no hay paz, no tenemos tranquilidad ni seguridad, ya no la tenemos ni la encontramos por ningún lado”, señaló María Gabriela Mrones Camarena, familiar de una persona desaparecida.

Foto: Especial

Alrededor de las 11 de la mañana avanzaron por las calles hacia el centro de la Ciudad en donde entregaron el documento en Palacio de Gobierno luego de gritar consignas para que se trabaje en los casos de más de 15 mil personas que están desaparecidas y de los cuáles, en su mayoría, todavía está pendiente su localización o avances en la investigación de su desaparición.

En el pliego petitorio que entregaron en Palacio piden mayor presupuesto, personal especializado y que se haga la búsqueda de las personas en vida, entre otras acciones que denuncian como en la Comisión de Víctimas en donde solamente hay cuatro asesores para atender más de 10 mil carpetas de personas desaparecidas lo que complica dar seguimiento o avances en la búsqueda y entorpecen la búsqueda o la solicitud de los avances en los casos.

Acusaron que la atención que tienen las autoridades para los familiares de personas desaparecidas en la entidad sea sin voluntad para localizar en vida a las personas y que mientras que se sostenga a la fiscal especial en personas desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, no hay interés para atenderles.

“Vemos serias irregularidades, omisiones, y dilación en todos los niveles, no hay responsabilidad ni voluntad política por ninguno de los actores, aunque cambien o haya renunciado este Fiscal (Gerardo Octavio Solís), la fiscal Blanca sigue de titular de la Fiscalía especial en personas desaparecidas, sigue sin hacernos caso, sin participar de las mesas de trabajo, nos da la audiencia a meses, nunca tiene tiempo y manda a otra persona a que nos atienda”, Héctor Flores, secretario del Colectivo una Luz de Esperanza.

En el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), también se requieren mayores recursos para poder agilizar la entrega de restos a los familiares, no hay expertos ni material para llevar a cabo los exámenes necesarios que permitan dar certeza a los familiares.

Foto: Especial

Respecto a la inversión que se hace al sistema de videovigilancia C5, lamentan que las cámaras no funcionen o tengan la nitidez necesaria además de que no se da el seguimiento en tiempo real.

“Cómo es posible que, si a los cuatro segundos de que se pone una denuncia, no haya seguimiento por parte de las cámaras, y que las cámaras para las multas tienen mayor nitidez que las que ponen en el C5, las cámaras no captan nada, no se distinguen, no se ve nada”.

Este documento no es el primero que se entrega a la actual administración al frente de Enrique Alfaro Ramírez, y piden los colectivos que se deje de revictimizarlos y que se tome en serio las peticiones, por lo que se darán seguimiento para que el tiempo de respuesta del gobierno sea ágil.

