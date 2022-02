Rasura el INE 100 mil casillas para la revocación de mandato

En sesión extraordinaria, este viernes el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad de votos modificar los Lineamientos para la organización de la consulta de Revocación de Mandato (RM) presidencial por “insuficiencia presupuestal”, acordando que sólo van a instalar 57 mil 377 casillas de las 161 mil que exige la ley para la consulta del 10 de abril próximo.

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del órgano electoral, dijo que “es un delicado y peligroso precedente” hacer la revocación con menos casillas, pero no tienen opción ante la negativa de la Secretaría de Hacienda de dar más recursos; acusó a Morena de ser el partido “supuestamente más interesado” en la consulta y a la par poner “trabas” al INE mediante el recorte presupuestal, impugnaciones e incluso persecución judicial a consejeros.

“Es un nefasto precedente. Pero hoy queda claro quiénes son los responsables de que hoy tengamos que asumir esta decisión porque no nos queda de otra, porque se nos arrinconó a esta, que es la menos peor de las soluciones, pero una solución muy mala porque no se apega a la ley, al fin y al cabo. Los responsables, no le demos vuelta, seamos claros de que hoy haya menos casillas, son la mayoría de la Cámara de Diputados y el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda”, dijo.

Es la tercera ocasión que por falta de recursos el INE ajusta los lineamientos de la RM, consulta prevista para el 10 de abril y que preguntará a los ciudadanos si se revoca o no el mandato presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

“Se plantea realizar la revocación de mandato a partir de la instalación de casillas, mediante la unidad geográfica que operó en la Consulta Popular, sumando en esta ocasión 300 casillas especiales, una por cada distrito electoral, para que la ciudadanía en tránsito tenga condiciones para emitir su opinión”, explicó el consejero José Martín Faz.

El consejero César Agustín Hernández advirtió que instalar menos casillas tomará más tiempo a los ciudadanos en llegar a ellas y tiempo para votar, pues habrá 2 mil papeletas por cada casilla, cifra que se podrá considerar hasta un 10 por ciento adicional de votantes, siempre que los lugares permitan su atención.

“Nos preocupa el reducir el número de casillas sin tomar en cuenta el tiempo y la distancia que los ciudadanos tendrían que emplear para trasladarse, el lapso de espera para poder emitir su voto y lo más alarmante, no contempla la posible aglomeración de ciudadanos y el grave riesgo a la salud que esto pudiese representar para todos. Les recuerdo que lamentablemente aún vivimos con el atente riesgo de contagio por la pandemia derivada del COVID-19”, dijo.

Los representantes de Morena en el INE reprocharon a los consejeros no hacer ajustes mayores de ahorros en sus gastos, desde recorte de sus sueldos y otras prestaciones, para conseguir de su propio presupuesto del 2022 el monto total que requiere la consulta

“Les hago una invitación a que se realice un mayor esfuerzo a efecto de que instalen más casillas, queremos que el pueblo participe. En Morena siempre hemos estado a favor del empoderamiento de la sociedad, del pueblo de México, por consecuencia a todos nos conviene que la institución encargada de los procesos democráticos y electivos llegue con mayor fortaleza a subsecuentes elecciones, sólo eficiente los recursos”, dijo el representante César A. Hernández.

En respuesta, el representante del PRI ante el Instituto, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín reprochó a los representantes de Morena que defiendan realizar la consulta “en ejercicio de miles de millones de pesos” en vez de garantizar el abasto de las medicinas del país para la sociedad.

“Pero usted tiene que estar contento de que vamos a poder decir sí aunque sigan muriendo personas en los hospitales por la falta de medicinas”, dijo.

Originalmente el INE pidió a los diputados 3 mil 830 millones de pesos de presupuesto para la consulta, pero le aprobaron 800 millones, lo que obligó al órgano a hacer ajustes presupuestales internos en dos ocasiones para destinarlos al ejercicio sumando 2 mil 91 millones de pesos.

Finalmente, el Instituto solicitó a Hacienda mil 738.9 millones de pesos más para ajustar los 3.8 mil millones, pero la dependencia contestó en sentido negativo. El INE espera que la Suprema Corte se pronuncie al respecto.

Dentro de los ajustes a los lineamientos, el Consejo General también hizo modificaciones a los artículos 36 y 39 para eliminar la prerrogativa de los partidos políticos de promover la consulta de RM y dejar esa tarea exclusiva para el INE, como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 1 de febrero pasado.

