Retiran fotografías de galería abierta de las rejas del Parque Naucalli

La exposición fotográfica de las rejas del parque Naucalli, “Orgullo Naucalpan” se empezó a desmantelar. Al momento se han retirado varias decenas de las 200 imágenes, que fueron colocadas por la administración anterior; y en la estructura de metal solo se observan los marcos vacíos.

El gobierno municipal hasta el momento no ha informado si se van a cambiar las imágenes de la galería abierta, que emula a la que existe en las rejas de Chapultepec o si las van a sustituir por otras.

La ex titular de la Dirección de Cultura de Naucalpan, Abigail Martínez señaló que la galería, que fue creada con la intención de mostrar la riqueza cultural del municipio, de su gente y sus pueblos originarios.

Dijo que se podrían cambiar las fotografías y actualizarla, pero que quitarlo por cuestiones partidistas, implicará una pérdida importante del patrimonio cultural.

“Se había logrado hacer una galería abierta del Parque Naucalli, con la finalidad de generar identidad y comunidad”.

“Si es algo que ya se hizo, que ya se conoce, podrían darle continuidad con otras ideas. En el bosque de Chapultepec, donde también cambia el gobierno local cada tres años, no quitan la exposición, es permanente. Los marcos ya están ahí, ¿por qué no aprovecharlos? Si el problema es el logotipo del gobierno anterior, por qué no, quitarlo y poner otro”.

Las imágenes que fueron retiradas están sobre lado del Periférico y de la calle Baden Powell, mientras que en algunos tramos sobre Boulevares y la Avenida Lomas Verdes todavía se conservan.

La primera exposición sobre las rejas de Naucalli, que montó la administración anterior de Morena, “Miradas de Naucalpan” era una muestra de imágenes de los pueblos originarios de Chimalpa y Santiago Tepetlataxco, para difundir sus costumbres y tradiciones.

Posteriormente colocaron la exposición “Patrimonio Histórico” y “Orgullo Naucalpan” con imágenes sobre personajes originarios del municipio, que han figurado en el quehacer nacional, como artistas, deportistas, productores y empresarios, entre otros.

alg

Sigue leyendo

Hospitalizan a Francisco Villalobos, obispo emérito de Saltillo, tras contagio de Covid-19

Banda de paracaidistas se queda en la calle; FGJ desaloja predio en Iztapalapa

Rinde protesta Luis Joaquín Méndez como Fiscal General de Jalisco