Policías piden a pareja de mujeres ser "discretas" al besarse en público, los acusan de lesbofobia

A través un video publicado en Instagram la usuaria identificada como Diana Valenzuela denunció que ella y su pareja fueron discriminadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Villahermosa, Tabasco pues resulta que los uniformados les pidieron ser “más discretas” al besarse en público por lo que se generó una gran indignación entre la comunidad LGBT+.

De acuerdo con la denuncia ciudadana que realizó una de las afectadas, todo ocurrió la noche del miércoles 23 de febrero cuando se encontraba con su pareja paseando por el parque Tomas Garrido Canabal, cuando luego de besar a su novia dos policías que realizaban rondines en la zona a bordo de motocicletas las interceptaron y les pidieron ser más discretas al besarse o que se retiraran del parque argumentando que había familia y que no a todas las personas les parecía correcto lo que estaban haciendo.

Ante este claro acto de discriminación, Diana Valenzuela sacó su celular y comenzó a grabar todo por lo que le pasaba con los uniformados, a quienes les hizo saber que su petición era un claro ejemplo de lesbofobia pues estaba basada en el hecho de que no podían besarse en público por simple hecho de ser mujeres.

“¿Discreta de qué, que no me bese con mi novia, solo porque soy mujer y soy lesbiana? (…) cuando le vayan a dar una queja entonces sí consideraría dejar de hacer lo que estoy haciendo pero no estoy haciendo absolutamente nada que no hagan personas heterosexuales, ahorita sí, como ya prendí la cámara ya se pone tranquilo, pero hace un momento me estaba agrediendo, pidiendo que me retirara” fueron las palabras de la afectada, quien también llevó su queja a redes sociales donde acusó de lesbofobia a la policía tabasqueña.

En el video se puede ver que además de la pareja otras personas se suman para enfrentar a los policías a quienes dejan totalmente sin argumentos pues era evidente que las jóvenes no habían cometido ninguna falta o delito, por lo que, al quedar exhibidos, los uniformados decidieron continuar su camino y se alejaron de la zona.

Tras el mal momento que pasó la pareja, Diana Valenzuela decidió subir el video a sus redes sociales para realizar la denuncia y señaló que es importante difundir este caso para evitar que sigan ocurriendo estos casos de discriminación en el país pues en muchas ocasiones estas situaciones terminan en crímenes de odio.

“¡La policía de Tabasco es LESBOFOBICA! Este oficial vino a molestarme en el parque Tomás Garrido por estar besándome con mi novia. He visto muchas personas heterosexuales besarse aquí, hay gente cogiendo en el Musevi y nunca les dicen nada, pero por ser nosotras dos MUJERES dándose amor vienen a molestar. Hago un llamado a toda la sociedad a alzar la voz por esto, los crímenes de odio en Tabasco siguen y seguirán pasado si no hacemos nada”, fue el texto con el que Diana Valenzuela acompañó el video de su denuncia.

Hasta el momento, no hay un posicionamiento oficial por parte de la policía de Villahermosa, sin embargo, el caso ha causado una gran indignación en redes sociales y diversos colectivos LGBT+ han iniciado diversas campañas para que este claro episodio de discriminación no quede impune y no se vuelva a repetir.

