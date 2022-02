TikTok protegerá a la comunidad LGBT+ con estas nuevas políticas

TikTok es una de las plataformas de vídeos más importantes en la actualidad, diariamente acceden a la aplicación millones de usuarios en todo el mundo, por lo que resulta tarea vital, de suma importancia, mantener un espacio de sana convivencia y libre de todo tipo de violencia.

Si bien, es verdad que la aplicación en la actualidad cuenta con normas de uso, ahora han sido actualizadas buscando ser lo más especificas posibles, para evitar cualquier tipo de discriminación e ideologías de odio, siendo más detalladas y claras para evitar cualquier "área gris" que pueda ser aprovechada por usuarios mal intencionados.

En esta ocasión, TikTok ha puesto mayor énfasis en el contenido que apoye las terapias de conversión en personas que pertenezcan a la comunidad LGBTQ+. Si bien, es verdad que este tipo de contenido siempre ha estado penalizado, la falta de claridad ha ocasionado generación de contenidos de odio, mismos que buscan erradicar por completo y a toda costa en la app.

De acuerdo con los informes del medio Hipertextual, otro de los cambios más importantes en las políticas, menciona que "prácticas como "deadnaming" (llamar por el nombre de nacimiento de forma intencional a una persona trans o no binaria) o "misgendering" (referirse a una persona con un género con el que no se identifica), así como también contenido que incite o apoye a la misoginia, terapias de conversión y más, no será permitido".

TikTok busca elevar el nivel de seguridad LGBTQ+ en línea; asegurando que esto envíe un mensaje para que otras plataformas que afirman dar prioridad a la seguridad LGBTQ+ sigan su ejemplo con acciones sustanciales como estas. - Sarah Kate, CEO de TikTok.

Estos cambios también llegarán a TikTok

Además de los cambios importantes en las políticas de uso, TikTok también prevé una actualización que ayude a segmentar mejor el contenido que se distribuye en la plataforma, para que este sea más apropiado para cada edad, en especial para restringir contenido a menores.

También se ha mencionado que los usuarios podrán configurar "zonas de confort", es decir contenido de acuerdo a diferentes niveles de madurez, personalizando el contenido que desean ver en la app. Además de agregar un control parental para que los padres puedan configurar el contenido que pueden ver sus hijos.

Nuestros creadores nos han comentado directamente que a veces desean llegar solo a un público específico de mayor edad. Así, por ejemplo, puede que estén creando una comedia con humor para adultos, o que ofrezcan consejos aburridos sobre el lugar de trabajo que solo sean relevantes para los adultos. O tal vez hablen de experiencias vitales muy difíciles.

