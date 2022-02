Crisis Ucrania-Rusia: Diputados citan a Marcelo Ebrard; piden estrategias para blindar a México

Los diputados federales de Morena preparan una reunión con el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, para la próxima semana, a fin de revisar la situación del conflicto entre Rusia y Ucrania, y las eventuales afectaciones para México.

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena, dijo que hoy se pondrán en contacto con la cancillería mexicana para cuadrar agendas, buscando lograr el encuentro en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Mier Velazco expuso que el conflicto entre Ucrania y Rusia responde a intereses en el sector energético, como sucedió en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Por ello, aprovechó para urgir a la aprobación de la iniciativa de reforma constitucional al sector eléctrico que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues dijo que así México garantizará su soberanía en el sector y se blindará de afectaciones por conflictos externos.

“Es un tema, y no hay que perderlo de vista, es un tema energético y económico lo que está en disputa, y va a tener repercusiones, sí, por eso es importante cambiar la Constitución, no podemos dejar en México, la suerte de los mexicanos, de 130 millones de mexicanos a conflictos fuera del territorio nacional. Que va a haber implicaciones, sí, porque no somos una isla, vivimos en una economía global, va a tener repercusión, pero lo importante es que por lo menos, en lo que hace a los energéticos tengamos plena soberanía”, señaló.