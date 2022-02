Chavita, menor robado en Jalisco hace 16 años, enfrenta 'duelo no autorizado' por cadena de pérdidas inesperadas

Chavita se encuentra en un sitio desconocido y sin su familia (sustituta o la que él conoce desde pequeño), sin amigos, sin su novia, enfrentando una lluvia de pérdidas inesperadas que comenzaron con un deficiente operativo de rescate porque hubo nula preparación emocional para el adolescente; ahora todo dependerá de los recursos en resiliencia que haya desarrollado el muchacho en 16 años para asimilar su nueva vida. De lo contrario, corre el riesgo de somatizar frustraciones y cadenas de duelo, advierte Francisco Gutiérrez, Jefe del Departamento de Psicología básica, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), de la Universidad de Guadalajara.

“Hubo una violación a sus derechos humanos porque cualquier procedimiento que pueda agravar la salud física o mental del menor, habiendo cuidados que pudieran haberse utilizado. El muchacho no tiene ningún período de transición. Debió de recibir orientación psicológica, lo sacan de su casa, lo llevan a Ciudad Niñez, no se le da una adecuada preparación psicológica. La familia (biológica) le pide que sea cariñoso, que los abrace, que reconozca a sus hermanos, cuando el muchacho, primero está aún en un proceso de shock por el operativo; segundo, en un proceso de negación, tendrá muchas preguntas que hacer”.

El especialista en salud mental, subraya en entrevista con El Heraldo de México, que hay un proceso llamado ‘duelo no autorizado’ porque de un instante a otro perdió todas sus raíces familiares y su identidad.

“Él puede experimentar un proceso de duelo por estar separado (de la familia sustituta), no tener todas las respuestas a sus interrogantes. Se habla de violación a los derechos de personalidad, en el sentido de que pueden alterar su estado físico, psicológico, con síntomas de ansiedad, depresión, un proceso de negación… Vive una serie de duelos encadenados, sensación de pérdida e incertidumbre de lo que va a pasar, puede somatizarlo y enfermar. Lo que puede llegar a provocar es estrés postraumático. Esos desequilibrios en un adolescente, no sabemos qué tanto nivel de aceptación vaya a tener. No sabemos qué reacción pueda tener ante estos eventos estresores”.