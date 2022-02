Diputada de Morena pide a padres de Tamaulipas paciencia para vacuna de niños mayores de 5 años

Pese a que se han dado defunciones entre menores de edad por coronavirus, la diputada federal de Morena en Tamaulipas, Blanca Narro Panameño, pidió a los padres de familia tener paciencia y esperar para vacunas destinadas para infantes de 5 años en adelante; actualmente solo se puede para mayores de 14 años.

Al acudir al evento del regreso a clases presenciales en 32 instituciones de Altamira, la legisladora aseguró que no es falta de recursos lo que impide que sean vacunados los niños y niñas, por lo que incluso se prevé que este proceso se acelere con el regreso a las aulas.

"Yo creo que pedirle a la comunidad un poquito de conciencia, como lo he dicho en repetidas ocasiones, el gobierno está trabajando fuertemente para tratar que esta vacuna llegue a toda la población", puntualizó, al señalar que no hay un grupo de la población que se pueda quejar de no ser atendido.

"Pero por ahí vamos y pedirle a la población que este tranquila y que espere, que llegará el momento", insistió Narro Panameño, quien reconoció que no cuenta con el dato preciso de las defunciones que se han dado en menores de edad, lo anterior a pesar de que es el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) el que reporta más de 20 casos en Tamaulipas.

"Yo creo que este paso se va acelerar o tienen conocimiento porque de alguna u otra manera era riesgoso para los de mayor de edad y para los del sector médico, finalizó la diputada plurinominal de Tamaulipas.

El último reporte del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), indica que una bebe y una adolescente originarias de Tampico lamentablemente han fallecido a causa del Covid-19 en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

En el informe emitido este viernes por el organismo, se indica que la bebe tenía tan solo 1 año de vida y que enfrentaba un cuadro previo de enfermedades cardiovasculares, se reportó que el virus SARS-CoV-2 pudo complicar su condición de salud por lo que estuvo internada en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Mientras que en relación a la adolescente, se cita que tenía 17 años de edad, y se confirma, que no tenía padecimientos adicionales antes de contraer, agravarse y fallecer por Covid-19 durante los últimos días.

alg

Sigue leyendo

FGJ abre carpeta de investigación por la muerte de un menor en el DIF de Nuevo León

Torturan y asesinan a 5 personas en Nuevo León; abandonan sus cadáveres en la carretera

“Apágala o te mato”, así fue el VIOLENTO asalto captado en una combi del EDOMEX: VIDEO