Pedro Carrizales, "El Mijis", no habría recibido amenazas de ningún tipo, señala su esposa

Miriam Martínez Vargas, esposa de Pedro Carrizales, "El Mijis", relató que el activista no habría recibido algún tipo de amenaza y tampoco tenía contacto con algún grupo de migrantes.

En entrevista con Adela Micha para el programa "Me lo dijo Adela" del Heraldo Media Group, expresó que su esposo estaba trabajando en un nuevo proyecto, "La ruta del migrante", por lo que emprendieron un viaje de ida y vuelta, sólo que Carrizales quiso realizar solo una parte del viaje, "y lo último que supe fue por una llamada, en la que me decía que lo habían detenido y que me volvería a llamar, pero ya no lo hizo".

Aunque Martínez Vargas aclaró que no puede revelar mayor información sobre la investigación en curso para dar con el paradero de "El Mijis", quien lleva 16 días desaparecido, expresó que su última ubicación conocida fue en Nuevo Laredo, Tamaulipas, dato que reveló la Fiscalía del estado el pasado 12 de febrero.

Explicó que hasta el momento ha recibido apoyo de las Fiscalías de Saltillo, Coahuila, y de Nuevo León, pero no de las autoridades de Tamaulipas.

"Yo siento que él está bien, que está con vida, y creo que está en Tamaulipas, que es la última ubicación que se conoce de él", dijo.

Expuso que el activista se encontraba un poco mal de salud, ya que está en tratamiento de cáncer y los problemas que tiene de azúcar, por lo que espera que siga su consumiendo sus medicamentos.

