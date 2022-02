“No quiero mancharme”, así fue el violento asalto captado en una combi del EDOMEX: VIDEO

En redes sociales se difundió un nuevo video que da muestra de la terrible ola de delincuencia que se vive en el transporte público del Estado de México pues en esta ocasión un par de violentos delincuentes armados despojaron de sus pertenencias a todos los pasajeros que viajaban en una combi que circulaba por las calles del municipio de Naucalpan, por lo que las imágenes han causado una gran indignación entre los internautas y habitantes de la zona.

El video del indignante atraco fue difundido a través del canal de YouTube llamado “Asaltos Edo.Méx” y aunque no es mencionó el punto exacto donde sucedieron los hechos, se informó que el atraco ocurrió en una combi que transitaba por las calles de Naucalpan, uno de los municipios mexiquenses más afectados por la delincuencia y en la grabación se puede ver que eran alrededor de las 7:10 horas del pasado sábado 15 de enero.

En las imágenes se puede ver que son dos sujetos los que viajan en la combi haciéndose pasar por pasajeros, no obstante, la tranquilidad se acaba cuando uno de ellos saca un arma de fuego, corta cartucho frente a todos y comienza a exigir todos los objetos de valor a los pasajeros y le pide al chofer que disminuya la velocidad.

“Quiero que te vayas relajado mi chofercito, ya se la saben mi gente, cámara todos celulares” son las palabras con la que comienzan el atraco, posteriormente, les hacen saber a los pasajeros que “pasarán uno por uno” para recoger sus objetos de valor, además, los amedrentan diciéndoles que su arma de fuego es auténtica, pero señalan que no quieren lastimar a nadie, por lo que deben de seguir sus instrucciones para que no haya percances.

“Gente no quiero mancharme tampoco ni vengo a pegarles, ya vieron que esta madre es de verdad”, se escucha decir al ladrón armado quien se cambia de lugar para estar cerca de la puerta, no obstante, es ahí cuando comienza a solicitar “puros billetes” e indica que no quiere las carteras ni las identificaciones, mientras todos sacan su dinero, otro de los ladrones le quita su dinero al chofer y una vez que tienen todo bajo su poder le piden a los pasajeros que agachen la cabeza y metros adelante le piden al operador que los baje.

El operador avanzó unos metros más del punto donde le indicaron los ladrones que bajarían y se vivieron momentos de tensión pues el hampón le apuntó con su arma para exigirle que los bajara, por lo que el chofer no tuvo más opción más que detenerse, por lo que los ladrones bajaron y escaparon a pie, mientras que la unidad siguió avanzando y los pasajeros solo pudieron lamentar lo ocurrido.

Hasta el momento, se desconoce si los pasajeros o el chofer de la combi interpusieron una demanda formal por estos hechos, sin embargo, las autoridades municipales no han reportado la detención de alguna persona relacionada con estos hechos y se desconoce si ya están realizando las diligencias pertinentes para poder detener a estos maleantes.

Las desafortunadas imágenes han causado una gran indignación entre los internautas y algunos de ellos iniciaron su propia campaña para identificar a estos asaltantes para poder denunciarlos ante las autoridades y acabar con su carrera delictiva por lo que han pedido seguir difundiendo el video para que puedan ser reconocidos.

