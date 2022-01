Ladrón solitario asalta combi del EDOMEX en menos de un minuto: VIDEO

A través de redes sociales se difundió un nuevo video en el que se muestra la inseguridad que se vive a diario en el transporte público del Estado de México, pues en esta ocasión se captó un violento asalto en una combi donde un ladrón solitario despojó de sus pertenencias a un pasajero y al conductor en menos de un minuto, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos acerca de este indignante caso.

El video del atraco fue difundido a través del canal deYouTube llamado “Asaltos. Edo. Méx” y aunque no se especificó el lugar exacto de los hechos se informó que este lamentable episodio de delincuencia ocurrió cuando la unidad circulaba por las calles de Coacalco, uno de los municipios mexiquenses más golpeados por la delincuencia.

En las imágenes de la grabación captada por una cámara de seguridad instalada al interior de la combi se puede ver que eran alrededor de las 21:40 horas cuando un maleante aborda la unidad en la que solo viajaba un pasajero, incluso le pregunta al chofer si pasa por cierto lugar y se sienta junto al joven de entre 25 y 30 años.

Una vez que la combi avanza unos cuantos metros, el asaltante saca de la bolsa de su sudadera un afilado cuchillo de por lo menos 10 centímetros de largo y amaga al pasajero exigiéndole que entregue su celular y todos los objetos de valor que lleve, por lo que el pasajero acepta a las peticiones del hampón para evitar ser lesionado, “si carnal, te lo doy, te lo doy, ahí está carnal, es todo lo que traigo, llévate si quieres la mochila nada más traigo lo de mis pasajes” son las palabras del pasajero quien estaba visiblemente asustado por la situación.

Una vez que le quita todas sus pertenencias al pasajero, el ladrón sigue con el chofer, “vas, tú también, dame todo o te parto tu pu*a madre” son las palabras que el delincuente le dice al conductor para que le entregue el dinero y una vez que lo tiene sobre sus manos desciende de la unidad y se aleja a pie, sin embargo, los afectados se organizan para pedir auxilio.

“¿Le aventamos la camioneta?”

Tras el atraco, el conductor de la combi sigue su camino resignado, sin embargo, el pasajero trata de ver en qué dirección se va el delincuente y enseguida le propone al chofer ir detrás de él, “¿ahora qué, carnal?, ¿le aventamos la camioneta o qué? Aguanta, me voló todo, el teléfono también”, dice el joven, quien no es secundado por el conductor y solo le pregunta si traía “tubo”, por lo que el pasajero responde que no, que “traía un filero, pero estaba lleno de sangre”.

Durante su camino, el joven ve una patrulla y le pide al chofer que lo espere para solicitar su ayuda pues tiene la esperanza de capturar al ladrón y recuperar su celular, sin embargo, no se aprecia qué fue lo que pasó después debido a que la grabación llegó a su fin,

Hasta el momento, no se ha reportado la detención del delincuente que realizó este atraco, sin embargo, en redes sociales se inició una campaña para tratar de localizarlo y poder denunciarlo, por lo que se pidió seguir difundiendo el video del asalto hasta dar con su paradero.

