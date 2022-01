“No te resistas o te detono”, captan violento asalto en combi del EDOMEX: VIDEO

A través de redes sociales se difundió un nuevo video con el que se demuestra que la delincuencia no da tregua en el transporte público del Estado de México pues en esta ocasión fue captado un asalto en una combi que transitaba por las calles del municipio de Chimalhuacán, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos acerca de este indignante episodio delictivo.

El video del atraco fue difundido por el canal de YouTube llamado “Asaltos Edo.Méx” donde se informó que estos desafortunados hechos ocurrieron cuando una combi transitaba en la calle La Paz, a la altura de la Privada Molina, a unas cuadras de la cabecera municipal de Chimalhuacán.

Según se aprecia en la grabación, el asalto ocurrió alrededor de las 21:30 horas del pasado sábado 8 de enero y se puede ver que todo transcurría con normalidad, en la unidad viajan al menos ocho pasajeros y luego de que una mujer desciende comienza el terror pues un hombre pide de manera abrupta que lo bajen y una vez que la unidad se detiene el supuesto pasajero desenfunda un arma de fuego y comienza el atraco exigiendo carteras y celulares, además, amenaza al chofer y le pide que no intente nada pues “la bronca no es con él”.

Una vez con el control de la situación, el ladrón obliga a un pasajero que estaba sentado cerca de la puerta a que se cambie de lugar pues de esta manera tiene “acorraladas” a sus víctimas, quienes ante la amenaza de recibir un tiro entregan sus pertenencias sin poner ningún tipo de resistencia. “Rápido, sácalo rápido, el que se esté resistiendo ahorita va a valer ver*a”, son las palabras que se le escuchan decir al hampón mientras despoja a todos de sus pertenencias.

Cuando el ladrón tiene todos los objetos de valor bajo su poder, se dispone a bajar de la unidad y le pide al chofer que se arranque de inmediato pues le reitera que “con el no es la bronca”, pero antes de bajar, una pasajera recoge algunas de sus pertenencias que se le cayeron, pero el ladrón interpreta su movimiento como una posible acción en su contra y le dice que no intente nada o la “detona”, por lo que la pasajera le dice que no hará nada y el ladrón huye a pie de la escena.

En los siguientes posteriores al asalto, la unidad circula con la puerta abierta y se puede escuchar que uno de los pasajeros se lamenta el no haber bajado antes, pues de haberlo hecho puedo evitar ser asaltado, no obstante, solicita que lo bajen y también una mujer desciende y el resto de los pasajeros continúan su viaje en medio de la frustración.

Hasta el momento, se desconoce si alguno de los pasajeros interpuso alguna demanda formal ante las autoridades municipales o estatales, quienes hasta el corte de esta redacción no han reportado la detención de alguna persona relacionada con estos hechos.

Cabe mencionar que las imágenes del indignante atraco han sido difundidas en diferentes páginas de denuncia ciudadana donde se ha iniciado una campaña para tratar de localizar al solitario y violento asaltante y poder denunciarlo ante las autoridades para acabar con su carrera delictiva.

