"¡No digas nada!": Madre regaña a su hija por resistirse a asalto en una combi del Edomex | VIDEO

En redes sociales ha circulado un video donde una madre regaña a su hija tras intentar resistirse a un asalto cuando viajaban en una unidad de transporte público en el Estado de México.

De acuerdo con las imágenes, los hechos ocurrieron el pasado 8 de enero, sin embargo, el video se ha popularizado recientemente en internet tras ser publicado por el canal de YouTube Asaltos Edo. Mex.

Gracias a una cámara de seguridad, el asalto a transporte público fue captado en una combi del municipio de Nicolás Romero, donde dos sujetos con cubrebocas, mochilas y ropa oscura se subieron a la unidad sin levantar sospechas.

Sin embargo, segundos más tarde, uno de los tipos amenaza a los usuarios con un arma para poder despejarlos de sus pertenencias. De hecho, se aprecia el momento en que les exige la entrega de carteras y celulares.

Mientras tanto, una de las usuarias que viajaba en la combi, se negaba a entregar su celular hasta que su madre la regañó y le pidió que se lo diera a los asaltantes con la finalidad de evitar alguna agresión.

Posteriormente, ya con las mochilas llenas, los dos criminales bajan de la unidad y la madre de la joven le pide a su hija que deje de llorar.

“Carolina, no mames, no digas nada, que chinguen a su madre. ¡Ay pinches rateros! Yo ni traigo nada… luego lo recuperamos, no llores hija”, mencionó la madre de la joven que se negaba a dar su teléfono.