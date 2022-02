Migrantes vuelven a marcha en Tapachula; piden permisos de tránsito en México

Al menos 500 migrantes marcharon ir el martes desde el parque central de Tapachula hacia las instalaciones de la estación Migratoria Siglo XXI , al norte de la localidad.

Los extranjeros se colocaron cadenas en las manos para hacer alusión a lo que denominan es la cárcel migratoria que viven en Tapachula.

En el trayecto de más de 10 kilómetros, los inconformes pidieron al Gobierno mexicano les otorgue permisos de tránsito por el país, así como la liberación inmediata de muchos internacionales que permanece en el interior de esa estación.

Dayron Martínez, un ciudadano venezolano que participó en la protesta, señaló que al interior de este inmueble federal hay muchos de sus connacionales privados de su libertad, pese a que están realizando trámites para legalizar si estancia en el país.

“Huí de una dictadura en mi país porque no me quería morir allá y he llegado a México y la cosa está peor, si esto no se soluciona voy a morir en un país ajeno al mío, esto no puede ser posible, exigimos una solución”, aseveró.