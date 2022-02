Migrantes realizan oraciones para pedir solución a su situación legal en México

Entre niños, mujeres, hombres y familias migrantes provenientes de Haití, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Centroamérica, que llevan ocho días en huelga de hambre y cinco de estás encadenados a falta de que no ven salida de su situación migratoria, marcharon con veladoras en mano haciendo oraciones para pedir un trato más humano a las autoridades migratorias en agilizar sus trámites.

En el lugar el activista, Irineo Mujica de Pueblos Sin Fronteras, mencionó que las autoridades de migración solo se burlan de las personas migrantes.

"La situación es complicada, la comunidad migrante y yo decidimos hoy encender una luz de esperanza en la vigilia que se hará esta noche para que toque los corazones de los dirigentes del Instituto nacional de migración para que resuelvan la situación de la comunidad migrante que se encuentra estancada en Tapachula y que necesita un poco de humanidad y comprensión que es difícil trabajar y vivir bajo el yugo de la persecución".

El activista indicó, que a pesar de que su salud está en decadencia, los migrantes aseguraron que no se levantarán mientras las autoridades no les den una respuesta, para poder avanzar o poder obtener sus documentos para transitar de manera legal dentro del país.

Migrantes de diversas nacionalidades, en su octavo día de ayuno, realizaron una oración a Dios para pedir pronta respuesta de las autoridades (Foto: Especial)

"Ya muchos están débiles porque no han comido por días, pero a pesar de todo no vamos a renunciar a la protesta hasta que nos entreguen visas humanitarias o pases de salida, porque regresar a nuestro país no es una opción, ya que hacerlo es ir a una muerte segura", abundó.

Lamentó que la migración no se compadezca del sufrimiento del que están pasando, principalmente los niños y mujeres embarazadas quienes en ocasiones no tienen nada que llevarse a la boca, ya que la mayoría se ha quedado sin dinero.

"No tienen dinero, no pueden conseguir trabajo porque son detenidas, y sobre eso están expuestas a las inclemencias climáticas y la pandemia".

Finalizó al enfatizar que nuevamente cada semana arriban nuevos migrantes y la sobre población migrante en Tapachula puede volver a darse como hace meses, dónde estuvieron varados un promedio de 80 mil personas migrantes.

