Claudia Sheinbaum respalda a AMLO; asegura que ataques en su contra no están fundamentados

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum manifestó su total respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador ante los diversos ataques que se presentan en contra del jefe del ejecutivo federal.

Durante la visita al Albergue Transitorio “San Miguel” en la alcaldía Iztacalco, Sheinbaum señaló que los embates son porque se han tocado intereses y no están de acuerdo con la Cuarta Transformación que se registra en México.

Resaltó que, por esta transformación, el Gobierno de la Ciudad de México trabaja conjuntamente en lo que llamamos la Cuarta Transformación de la vida pública de México.

Encabeza Sheinbaum Carrera del Amor en Iztapalapa

“Y estamos muy contentos porque hoy estamos viviendo un momento histórico en el país, donde todo eso por lo que luchamos se hace realidad; es algo que representa un proceso, pero que ya no más privatizaciones de la Educación Pública, ya no más privatizaciones de la Salud Pública, ya no más privatizaciones del espacio público, ya no más privatizaciones para que unos cuantos disfruten del Derecho a la Ciudad y la gran mayoría esté exento de ese Derecho”, dijo.