VIDEO | El violento asalto a una veterinaria en Cuautitlán Izcalli: "Dame las llaves, te voy a matar"

La inseguridad es un tema que preocupa a miles de mexicanos, pues algunos han tenido experiencias muy cercanas al ser despojados de sus pertenencias, haber sido víctimas de un secuestro o incluso un asalto que terminó en homicidio. Si bien antes se tenía una idea clara sobre en qué lugares y horarios era más común la inseguridad, ahora la gente se ha llevado desagradables sorpresas en puntos en donde antes no ocurrían este tipo de ilícitos, como ocurrió en una veterinaria del municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

Fue el pasado lunes cuando las cámaras de vigilancia de una veterinaria ubicada en la colonia Santa Rosa de Lima en el municipio mexiquense captaron un asalto dentro del local. El reloj marcaba las 19:30 horas cuando los empleados se encontraban platicando con una mujer que había llevado a su mascota al lugar, en donde aparentemente sólo se encuentran ellos tres.

En el video se puede ver como el cancel de la entrada se encuentra abierto y afuera la camioneta de la clienta, quien ya estaba por irse, cuando a los poco segundos llega un sujeto con una gorra, cubrebocas, pantalón gris, tenis color negro y una sudadera del mismo color con una franja blanca.

El asaltante casi choca cuando se fue con la camioneta robada. | FOTO: Twitter @MrElDiablo8

Al entrar, el hombre corta cartucho y en voz baja dice "Todos las manos arriba, dame las llaves de la camioneta, rápido, cálmate, levanta las manos cul*ro" le dice a uno de los hombres que se encuentran dentro del local, momento en que aprovecha la mujer para cambiarse de lugar, por lo que el asaltante insiste en un tono más agresivo para que le de las llaves de su camioneta.

La víctima intenta quitarse y el sujeto trata de arrebatarle su bolso, pero no lo logra y la mujer le pide que la espere porque las está buscando, pero vuelve a lanzar una amenaza: "a quien no me las dé le vuelo su p*ta m*dre" y repite que no estén jugando con un aparente nerviosismo luego de que la mujer tardara tanto en darle lo que buscaba.

Luego les pide a todos que se tiren al suelo, pese a que uno de los hombres le señala que ya está el sensor sobre el mostrador, con el objetivo de acabar la pesadilla, pero el asaltante no presta atención, en cambio centra su atención en el perro presente, un pastor alemán que con su presencia logra intimidar al delincuente, por lo que le exige al hombre que se encuentra a su lado que lo agarre bien, aunque el can no hizo más que mover la cola.

Cuatro personas y un perro se encontraban al interior de un local. | FOTO: Twitter @MrElDiablo8

El nerviosismo del sujeto era evidente, pues seguía pidiendo el sensor de la camioneta cuando ya lo tenía en la mano, en tanto, todos permanecían en el suelo, incluso se puede ver al perrito moviendo la cola, probablemente pensando que el hombre estaba jugando con él. Tras el asalto que duró apenas 40 segundos, el delincuente se dirige hacia la camioneta y se va, aunque cabe destacar que estuvo a punto de darle un golpe a otro carro que iba pasando por la avenida por la premura al huir, incluso se aprecia que falló en su primer intento de arrancar, al no poner la palanca en el modo adecuado.

Una vez que se fue, uno de los hombres finalmente cerró el cancel, mientras que el otro estaba haciendo una llamada telefónica, en tanto, la mujer comienza a mandar mensajes a través de su celular y en el punto ciego de la cámara aparece un tercer empleado de la veterinaria, todos lucen asustados, pero la mujer se ve alterada y le pide a uno de los empleados que cierre bien el cancel. Ninguno de los presentes resultó herido tras el asalto registrado en un local del Estado de México.

Recuperan la camioneta tras asalto

Al siguiente día de que ocurrió el atraco, la Comisaría General de Seguridad Ciudadana compartió en su cuenta de Twitter que lograron recuperar la camioneta color azul que fue robada en la Colonia Santa Rosa de Lima tras una persecución, fueron policías municipales quienes lograron ubicarla en el municipio de Naucalpan de Juárez, sin embargo, no se especificó si el presunto responsable también fue detenido.

La camioneta fue recuperada. | FOTO: Twitter @SPublicaIzcalli

