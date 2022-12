VIDEO | Heroica maestra tranquiliza a alumnos con una canción de Taylor Swift tras balacera afuera de su escuela

La violencia que se vive al norte de México volvió a alcanzar a la infancia, ya que este martes 6 de diciembre se registró una balacera en el estado de Sonora, específicamente en el municipio de Guaymas, donde sujetos armados atacaron a los tripulantes de un vehículo.

Una de las escenas que más llamaron la atención fue la de un kinder de Guaymas, cercano a donde se escucharon las detonaciones de arma de fuego. En las imágenes se aprecia como un grupo de alumnos y alumnos se resguardan de los disparos abajo de sus mesas de trabajo.

La maestra encargada del grupo, captó los segundos de terror, y para tranquilizar a los infantes les comenzó a cantar una canción de la reconocida cantante Taylor Swift, llamada "Shake it off". Segundos después, la docente les pide que no se levanten y mantengan las cabezas en el suelo.

Los hechos ocurrieron en la calle Luis Encinas, camino al Tular, en el municipio de Guaymas. Vecinos de la zona han logrado captar las detonaciones de sus hogares y han colgado las evidencias en sus redes sociales, lo que ha provocado preocupación en la zona y la actuación de las autoridades.

Autoridades de la entidad reaccionaron en redes sociales y revelaron mayor información sobre los hechos. "Hace un momento se recibió alerta por un ataque directo contra dos hombres sobre su vehículo en el municipio de Guaymas", informó la dependencia en su cuenta oficial de Twitter.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora aseguró que las detonaciones se escucharon en diferentes puntos, incluyendo una escuela, sin que hasta el momento se reporten afectaciones. En el sitio, dijo la autoridad, se encuentran elementos de seguridad de los 3 niveles de Gobierno, por lo que se mantiene un operativo.

Los hechos se registraron antes de las 13:00 horas de la tarde, lo cual habría dejado un saldo preliminar de dos personas sin vida, los cuales fueron acribilladas dentro de un vehículo marca Nissan tipo March, el cual transitaba por la vialidad principal.

A través de redes sociales, la Fiscalía General del Estado de Sonora confirmó la muerte de 2 personas por ataque directo en el municipio de Guaymas.

Servicios periciales, al llegar al sitio, lograron recolectar un arma larga de rifle de asalto y un arma corta. Además, fue asegurada una bolsa de plástico con narcotico. Uno de los hombres cuenta con antecedentes penales por delitos de robo de vehículo y robo con violencia.

Asesinato en Hermosillo

La noche de este lunes un hombre fue asesinado a balazos al salir de un restaurante ubicado en la colonia Las Quintas, al poniente de Hermosillo, donde también resultó lesionada su pareja. Según el reporte de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) el hombre fue identificado como Francisco Ángel "N", alias "El Nemo", quien es originario del municipio de Navojoa, al sur de Sonora.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:00 horas en una cenaduría ubicada en las calles Quinta Bella y Quinta Mayor.

Según testigos alrededor de tres sujetos se acercaron al hombre cuando salía del lugar y dispararon en varias ocasiones de manera directa, quedando tendido sobre la calle, a un lado de su vehículo, ya sin signos vitales.

La zona fue asegurada por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, policía Estatal de Seguridad Pública y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal

Foto: Gerardo Moreno

Mientras que su acompañante, una mujer de 27 años de edad, resultó lesionada de un impacto de bala en el brazo, y fue trasladada por paramédicos de Cruz Roja a recibieron atención médica de emergencia y se encuentra fuera de peligro.

La zona fue asegurada por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, policía Estatal de Seguridad Pública y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, quienes comenzaron la investigación correspondiente. También se activó un operativo de búsqueda de los agresores, quienes huyeron a pie del lugar por rumbo desconocido.

