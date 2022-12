Diputados aprueban traje a la medida para presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa

Con 246 votos a favor y 208 en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que deriva de la propuesta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que reforma la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), para reorganizar el funcionamiento, atribuciones y responsabilidades de magistrados de dicho órgano.

Sin embargo, de último momento Morena y aliados incumplieron los acuerdos y regresaron a través de una reserva que aprobaron en comisiones, los artículos quinto y sexto transitorios que la oposición acusó “es un traje a la medida” para que la magistrada Natalia Téllez Torres sea la próxima presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa.

“Esta propuesta de corrección de dictamen que está a consideración ya no logró la unanimidad, y lo destaco porque en la paciente escucha de especialistas, de magistrados y abogados se advirtió que no se quiere una reforma a modo y esta es una preocupación. No estamos para hacer leyes a modo, somos un Poder Legislativo, no un querer legislativo y el criterio del pensamiento no puede ser una moneda de cambio”, señaló el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, el panista Juan Carlos Romero Hicks al fundamentar el dictamen.

El proyecto incorpora la obligación de los magistrados de razonar sus votos particulares dentro de los diez días siguientes a la fecha de la sesión Foto: Especial

Los artículos quintos y sexto transitorios que la bancada de Morena y aliados regresaron al dictamen, a pesar de que habían acordado con la oposición que fueran retirados, establecen entre otros aspectos, que en caso de que los magistrados de la Sección Tercera participen por primera vez en la elección para ocupar la titularidad de la Presidencia, “la postulación se realizará, por única ocasión, por orden de prelación conforme a los criterios de antigüedad y equidad de género”, ello, de acuerdo a las fracciones de oposición es “un traje a la medida para que la magistrada Natalia Téllez Torres ocupe el cargo que se resolverá en enero de 2023.

Otras aprobaciones

La reforma también propone que los integrantes de la Sección Tercera del TFJA sean elegibles para ocupar la presidencia del tribunal y en donde la persona decana tendrá preferencia para la nominación correspondiente, situación que el texto vigente no está permitida.

El proyecto incorpora la obligación de los magistrados de razonar sus votos particulares dentro de los diez días siguientes a la fecha de la sesión que emita la sentencia correspondiente.

Plantea entre otros aspectos, ampliar de tres a cuatro años la presidencia, grabar las sesiones, dotar de atribuciones a la Sección Tercera especializada en sanciones a servidores públicos y la obligatoriedad de guardar absoluta confidencialidad de los casos.

Entre los cambios que las comisiones hicieron a la propuesta presidencial, están la eliminación de cuatro de las causales para la remoción de los magistrados, entre las que sobresalían tener “notoria ineptitud o descuido” en el desempeño de sus funciones y no preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo de la función judicial, la causal de acoso u hostigamiento sexualmente valiéndose de su posición jerárquica sobre otra persona de su entorno laboral o intervenir para la contratación de parientes, cónyuges o concubinas en órganos jurisdiccionales o áreas administrativas del tribunal, se mantiene.

En caso de que la propuesta del titular del Ejecutivo sea aprobada en San Lázaro será turnada al Senado de la República en caso de ser avalada por la colegisladora pasará al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Con estas reformas el TFJA podrá conocer sobre la terminación del servicio de agentes del Ministerio Público, peritos e integrantes de las instituciones policiales federales, mientras el pleno resolvería asuntos de responsabilidades en que se involucre a las y los magistrados de salas regionales.

dhfm