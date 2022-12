Morena y aliados van por Plan C en reforma electoral

La fracción parlamentaria de Morena y aliados en la Cámara de Diputados, optaron por un Plan C de reforma electoral, construyeron dos iniciativas con las propuestas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y las presentaron como suyas, en tanto, los dos proyectos del titular del Ejecutivo fueron turnados a las comisiones legislativas.

En punto de las 23 horas, luego de un receso de una hora y al grito de “¡es ilegal!”, “¡es ilegal!”, “¡es ilegal!” de diputados del PAN, PRI, PRD y MC, reinició la sesión ordinaria en la que se preveía discutir y votar las dos iniciativas enviadas por el presidente de la República, entregadas el mediodía de este martes por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sin embargo, las propuestas fueron turnadas a comisiones, mientras la bancada de Morena inscribió un tercer plan que se alista discutir y votar la madrugada de este miércoles.

De acuerdo con legisladores del bloque lopezobradorista, consultados por este medio, las fracciones del PVEM y PT rechazaron algunos aspectos de la iniciativa presidencial y condicionaron su voto a incluir sus observaciones.

Al respecto, el diputado del PT, Reginaldo Sandoval, detalló que se trata de reforma a seis ordenamientos, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), la Ley General de los Medios de Impugnación y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; la segunda iniciativa busca reformas a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

“Está también la propuesta de que volvamos a lo que debiera de estar en esta distorsión donde la candidatura común y la alianza la hacen lo mismo y no es así, una es la alianza y la alianza debe ir en un solo logotipo y la candidatura común con los partidos separados, en fin, cosas que estaban distorsionadas. La iniciativa del Ejecutivo ya se envió a comisiones, esto que se va a presentar es una nueva iniciativa a la que se le van a obviar todos los trámites legislativos y se va a votar”, señaló el diputado petista.

Presentan nuevas iniciativas

El grupo parlamentario de Morena presentó dos iniciativas de última hora que, al igual que el “Plan B” del Ejecutivo, considera reformas a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos, Orgánica del Poder Judicial de la Federación y General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Las fracciones de oposición acusaron un desaseo total en el proceso legislativo y por ello presentaron mociones suspensivas para que la discusión de los proyectos no se realizara la noche del martes y la madrugada de este miércoles.

En este contexto, reclamó que las propuestas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador se replicaron íntegras en los proyectos presentados por Morena.

“Ya les dieron la instrucción que los pinta de cuerpo completo en la irresponsabilidad legislativa no le van a mover una sola coma porque se enoja el presidente, pero los mexicanos están atentos y saben que están votando lo que desconocen y lo que no entienden por una sencilla razón, estás iniciativas son producto del rencor, del odio y de la falta de reconocimiento de la autoridad electoral, porque no creen en la democracia, ustedes solo saben obedecer, eso es lo que saben hacer”, sostuvo el diputado del PAN, Humberto Mejía.

