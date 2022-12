Marcelo Ebrard afirma que "La Barbie" sigue en prisión: “No lo han puesto en libertad”

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon dijo que de acuerdo información que les ha proporcionado el gobierno de Estados Unidos, Édgar Valdez, "La Barbie", sicario del cártel de los Beltrán Leyva, está bajo custodia de la autoridad, “es decir, no lo han puesto en libertad”.

Afirmó que en caso de que “la Barbie” recupere su libertad, se debe informar al gobierno de México.

“México expresa y ha expresado en diversas ocasiones a Estados Unidos con todo respeto a su sistema legal, que tener individuos de esta categoría extraditados para luego regresarlos un día, pues para México es muy inconveniente, nosotros nos oponemos a eso”, señaló.

“Sin embargo, en este caso lo que nos han dicho es que está bajo custodia de la autoridad, es decir, no lo han puesto en libertad y el compromiso que tienen es que, si eso llegase a suceder, nos tienen que informar antes, pero al día de hoy, está bajo custodia oficialmente en Estados Unidos, en su territorio, no en México”, apuntó.

Además, el canciller indicó que, por instrucción presidencial, se están escuchando las peticiones de los gobernadores, que se llevarán a la Cumbre de Líderes de América del Norte programada para el 9 y 10 de enero de 2023.

Detalló que participan el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el de Estados Unidos, Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

“México es el que va a presentar la agenda de trabajo. Y me pidió el presidente tienes que ver a las y los gobernadores, en este caso al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, para preguntarle cuáles son las cosas, los puntos, las propuestas que Querétaro quiere que se pongan sobre la mesa”, detalló.

“Nunca se había hecho esa consulta. Siempre se hacen las cumbres y a los estados no se les comenta nada. Nosotros ya hemos consultado al día de hoy 25 entidades federativas, y cada estado nos dijo más o menos que es lo que le preocupa como prioridad principal o propuesta principal”, apuntó.

Debate entre corcholatas debe ser antes de encuestas

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, manifestó que el debate entre las “corcholatas”, los aspirantes presidenciales de Morena, ninguno debe ser incluido, y deben de participar el senador Ricardo Monreal y el diputado Gerardo Fernández Noroña.

En entrevista con medios durante su gira por Querétaro, dijo que el debate debe realizarse antes de la encuesta para que se conozcan las propuestas de cada aspirante.

“Yo celebro que se haya, que se vean estas opiniones favorables, porque ese debate que se lleva a cabo el año entrante, previo a la encuesta, va a ser en beneficio de las y los ciudadanos y de todos; que se aclare qué representamos cada quien, qué proponemos y qué hemos hecho porque los tres hemos gobernado (Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y él), los cuatro con Ricardo (Monreal), y también (Gerardo) Fernández Noroña si se quiere apuntar, yo vería muy bien. Entonces, somos cinco, pues que seamos cinco, o sea no, ninguno fuera”, acotó.

Celebró que secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández dijo que quiere participar en el debate.

Adelantó que el domingo, le planteará al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, Una propuesta para realizar el debate, al tiempo que descartó una división en el partido.

“Conste que es día hábil, me va a sancionar el INE y es tu culpa; les voy a pasar la sanción porque ahora es día hábil y quién sabe qué. Entonces, a lo que voy es: yo en 2005 fui candidato en ese tiempo por el PRD, hicimos un debate Jesús Ortega y yo en la tele; y después se hizo la encuesta. No hubo división, no hubo pleito, no pasó nada”, explicó.

Ebrard Casaubon recordó le fue muy bien, ya que considera que el debate ayuda, y no estorba.

