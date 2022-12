Marcelo Ebrard: "México daría asilo a Pedro Castillo"

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, señaló que si lo solicita el gobierno de México otorgaría asilo al ahora expresidente de Perú, Pedro Castillo, quien fue destituido por el Congreso de su país por “incapacidad moral”.

Indicó que, hasta el momento, ni Pedro Castillo, su familia o cercanos han solicitado apoyo al gobierno de México.

Dijo que Pablo Monroy, embajador de México en Perú, le informó que llegaron personas cerca de la sede diplomáticas, así como vehículos, aunque se desconoce si la intención de Castillo dirigirse hasta la embajada.

“Nosotros tenemos una política favorable de asilo, yo no creo que nos negaríamos, sí él lo pide lo consideramos y en el sentido positivo, no nos oponemos, pero no lo ha hecho”, recalcó en entrevista de radio.

Aclaró que “tampoco he recibido yo ninguna llamada de Pedro, de él, de su familia o de alguien cercano pidiéndome que le diéramos asilo o algo por el estilo”.

El canciller confirmó que se cancela el viaje de AMLO Foto: Especial

Sobre el viaje de AMLO

El canciller confirmó que se cancela el viaje del presidente Andrés Manuel López Obrador a Perú y se pospone por segunda ocasión la Cumbre de Líderes de la Alianza del Pacífico. Estaban invitados los presidentes de Ecuador, Honduras y Costa Rica.

Indicó que México está atento a la situación en Perú y el presidente ha dado seguimiento.

Confió en que en Perú se garanticen y se respeten los derechos humanos.

“No teníamos inclusive noticias de donde estaba él (Pedro Castillo), pero ahora ya dieron a conocer una imagen entonces pero bueno, estamos siguiendo los acontecimientos”, agregó.

OEA: México atento ante los acontecimientos en Perú

Ante la Organización de los Estados Americanos, México expresó su preocupación por la situación política por la que atraviesa Perú, tras la destitución del presidente Pedro Castillo.

En la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA con relación a los recientes acontecimientos en el Perú, Luz Elena Baños, representante permanente de México ante el organismo dio a conocer la postura del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que México estará atento a los acontecimientos en Perú y confió en que prevalezca la paz, el diálogo y el entendimiento entre las fuerzas políticas.

Hizo votos porque las acciones que se realicen en Perú sean con base en la Constitución y con respeto a los derechos humanos.

La representante permanente de México ante la OEA indicó que “México expresa su preocupación por la situación política por la que atraviesa Perú, país hermano con el que compartimos diversos valores como el de la democracia”.

Manifestó que “México se mantendrá atento al desarrollo de la situación y hacer votos para que en estos momentos prevalezca el diálogo, la paz y el entendimiento en todas las fuerzas políticas y sociales del país en estricto apego al orden constitucional y a los derechos humanos”.



SEGUIR LEYENDO:

AMLO lamentó la destitución de Pedro Castillo: "Por intereses de las élites"

Quién es Dina Boluarte, la nueva presidenta de Perú tras destitución de Pedro Castillo

dhfm